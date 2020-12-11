  • 22°C
香港時間 : 20201211日 (五) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴9988】蘇寧控股質押10億人幣股權給阿里 市場猜測兩者或合併

股樓投資 12:40 2020/12/11

分享：

內地國家企業信用信息公告顯示，蘇寧控股的股東將公司股權質押給阿里巴巴（09988）旗下的淘寶（中國）軟件有限公司，合計股權金額達10億元人民幣，與蘇寧控股集團的註冊資本金額相同。此舉令外界猜測，蘇寧或會併入阿里巴巴旗下。

【內險股】投資收益率料在5%　穆迪料中國壽險業前景穩定  詳情請看[下一頁]

內媒引述業界指，蘇寧主動向阿里質押股權，是希望借助其優勢，使蘇寧於線上及實體店都有更佳發展。因這次質押的主體是蘇寧控股集團，而蘇寧控股僅持有蘇寧易購的3.98%股權，相信對其影響不大。而且，目前蘇寧易購並沒有流動性問題。另有分析指，選擇質押蘇寧控股的股權，而非上市公司蘇寧易購，主要因為無需向市場作公開揭露有關資訊。

【異動股】康希諾昨獲墨西哥購新冠疫苗　股價急升一成　今折讓配股股價即時跌回一成  詳情請看[下一頁]

據蘇寧易購第三季十大流通股東名單顯示，阿里巴巴子公司淘寶（中國）軟件持有蘇寧易購20%的股權，為第2大股東，而蘇寧控股則是第4大股東。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

經濟 蘇寧易購（深：002024） 阿里巴巴－SW（09988）

上一篇文章

公開大學易名為香港都會大學 網民：「應改為有工開大學」

下一篇文章

【新股IPO】泡泡瑪特9992首日掛牌 開巿報77.1元 升逾101% 高見81.75元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤
【疫市筍盤】屯門新地樓環境夠清幽樓價又低水 首置客即睇即買 「一炮過」680萬購三房筍盤
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【疫市奇葩】疫情大爆發失業潮湧至 呢間公司月入逾7萬員工倍增 究竟點做到?
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【2021展望】野村建議明年 加碼中資股減持本地股 推薦13隻中港首選股票
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【買樓理財】「90後」趁疫市買樓　殺價逾一成　不用500萬上車
【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園
【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區
【網民熱話】由新界搬市區新樓　網民：後悔換樓搬錯地區