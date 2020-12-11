【阿里巴巴9988】蘇寧控股質押10億人幣股權給阿里 市場猜測兩者或合併

內地國家企業信用信息公告顯示，蘇寧控股的股東將公司股權質押給阿里巴巴（09988）旗下的淘寶（中國）軟件有限公司，合計股權金額達10億元人民幣，與蘇寧控股集團的註冊資本金額相同。此舉令外界猜測，蘇寧或會併入阿里巴巴旗下。

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內媒引述業界指，蘇寧主動向阿里質押股權，是希望借助其優勢，使蘇寧於線上及實體店都有更佳發展。因這次質押的主體是蘇寧控股集團，而蘇寧控股僅持有蘇寧易購的3.98%股權，相信對其影響不大。而且，目前蘇寧易購並沒有流動性問題。另有分析指，選擇質押蘇寧控股的股權，而非上市公司蘇寧易購，主要因為無需向市場作公開揭露有關資訊。

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據蘇寧易購第三季十大流通股東名單顯示，阿里巴巴子公司淘寶（中國）軟件持有蘇寧易購20%的股權，為第2大股東，而蘇寧控股則是第4大股東。

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