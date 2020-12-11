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【疫市營商】誠品：「書店」仍是銷售核心　Z世代客群佔3成

商業 12:00 2020/12/11

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雖然網上零售是新常態下的主要銷售途徑，但誠品董事長吳旻潔表示，「書店」是公司的生意核心所在。

網上零售是不少企業今年著力發展的銷售途徑，惟仍有企業無懼疫情影響，堅持深耕線下零售。誠品書店上星期發布《2020誠品年度閱讀報告》，揭示在過去一年在蘇州、香港、台灣、東京市場的書籍銷售數字。

報告指出，書籍是最不受疫情影響的產品。在台灣，心理勵志類書籍越來越受歡迎，而購買最多書籍是29歲以下的Z世代。

Visa研究：電子支付使用量首次超越現金　惟港人抗拒分享個人電子數據

書籍零售跌　較其他類別少

報告指出，台灣今年的新書出版量預計比去年下跌8％，而多個市場的書籍銷售都有下跌趨勢。除了香港實體書店正在萎縮外，蘇州及日本的書籍零售都下跌7%和6%。不過，與餐飲食品、家庭雜貨、服飾配件等其他類別的產品相比，書籍零售在2至4月疫情影響最嚴重的期間，仍能維持疫情前72%的銷售量，是各類別之中衰退最少。

可是報告仍指出，書業是一個持續下降的產業。根據台灣財政部發布的　《營利事業家數及銷售額　》統計指出，台灣書籍出版業銷售額在2010年高達367億台幣（約港幣100億元），而近幾年的銷售額僅跌至170億至180億台幣（約港幣46.7至但49.49億元）。

盼增加會員數　Z世代為主要客群

雖然書業持續下降，但誠品董事長吳旻潔表示，「書店」是公司的生意核心所在。她認為，公司目前書籍的市佔率仍未達標，未來或會發展線上業務與線下互補。她透露，公司在來年的其中一個重要目標，是累積會員數目突破300萬。

吳另引述報告指，今年憂鬱症相關主題的書籍出版量有70%增長，而理財相關主題書籍的銷售錄得140%增長。除此之外，增肌減脂等健身相關主題的書籍銷售量有110%增長。同時，報告引述會員的數據分析指，39歲以下的會員佔整體會員買書消費力的58%，其中以Z世代（29歲以下）則佔30%，屬最高比例的年齡組別。

英之傑拓綫上銷售　網上銷售比例倍升

至於線上零售方面，於誠品網店購物的主要年齡層為30至40歲，至50至69歲的客戶則是人數增長最多的年齡組別。在2015至2020年間，50至69歲的客戶增長達52%，平均每年購買6.9本書。

責任編輯：楊匡然

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