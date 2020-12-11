【美國大選】22州撐拜登 促最高法院拒受理德州訴訟

美國大選結果幾乎塵埃落定，民主黨的拜登成為美國候任總統，但關於美國大選的法律訴訟未止。美國18個州分早前表明支持德州發起的訴訟，要求押後任命4大搖擺州的選舉人，稱4大搖擺州的選舉違憲。不過，22州總檢察長周四亦向美國最高法院致函，要求拒絕受理德州的訴訟。

德州早前入稟美國最高法院指，4大搖擺州佐治亞州、賓夕法尼亞州、密歇根州及威斯康星州的司法機構或行政部門更改其選舉法時，此行為屬違憲，因只有各州立法機關才能有權更改選舉法。

18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲 【下一頁】

《霍士新聞》早前報道指，密蘇里州等18州已向最高法院提交簡報，支持德州的訴訟。

華盛頓檢察長拉辛（Karl Racine）代表22州及地區，向最高法院提起出辯護狀，為德州所針對的4個搖擺州辯護。

特朗普要求最高法院 判搖擺州數百萬票無效 【下一頁】

密歇根州總檢察長內塞爾（Dana Nessel）指，法院應完全拒絕受理德州的訴訟，因一旦受理，恐令法院成為未來所有美國選舉的仲裁者。

內塞爾指，德州聲稱密歇根州該州選舉法，憧此說法已被密歇根州法院駁回。

德州發起的訴訟涉及62張選舉人票，足以影響大選結果，未知法院會否受理。不過，路透社引述選舉法專家指，德州的訴訟缺乏法律依據，成功機會微。

責任編輯：林嘉莉