【酒店寒冬】香格里拉酒店本月調整人員編制、傳裁員100人 嘉里酒店或成隔離酒店（第二版）

▲ 傳香格里拉酒店裁員100人 嘉里酒店將成隔離酒店

香格里拉（亞洲） （00069） 旗下酒店傳出裁員消息。香港酒店工會引述消息指，香格里拉酒店集團將會裁減約100名員工，包括港島香格里拉大酒店、九龍香格里拉大酒店、嘉里酒店及今旅酒店，當中，九龍香格里拉營業部各職級共裁減11人。香港香格里拉酒店回應本報查詢指，疫情蔓延促使集團進行架構重組並精簡部份團隊，並於本月調整人員編制，受影響員工將獲得公平的薪酬補償。

另外，有消息指嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店。

香港香格里拉酒店發言人表示，新冠疫情肆虐全球，對酒店業和集團的業務帶來嚴重影響。儘管自疫情初期，集團已在酒店層面採取一系列成本管理措施並削减可控制的成本，包括自願性的短暫薪酬調整，以减輕財務影響。但因疫情持續蔓延，令營商環境與旅遊業嚴重受壓，促使進行架構重組並精簡部份團隊，從而提升運營效率。

發言人續指，經過全面的業務評估後，公司不得已做出這艱難但必要的决定，爲持續應對不確定的經營環境，香港酒店團隊會於本月調整人員編制。所有受影響的員工將獲得公平的薪酬補償，並在離職方案中獲得最適切的援助，包括就業諮詢和協助，盡力幫助受到影響的同事妥善做好過渡期安排。

有關嘉里酒店將會成為政府指定的隔離酒店，香港香格里拉酒店發言人指，港府將於稍後會公佈細節，目前沒有任何詳情提供。

圖解最新和現有防疫要求

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根據香格里拉（亞洲）中期報告，截至今年6月底止，香港旗下酒店的入住率僅14%，較去年同期的82%下跌68個百分點，房價由290美元下跌至216美元（約1674港元），每房收入由237美元下跌87%至30美元（約232.5港元）。

集團表示，香港酒店業務自疫情爆發後急劇下跌，儘管業務於週末期間因推廣活動而略有升，但惟升勢隨著第三波疫情於7月初開始爆發而消失，截至6月底止，香港酒店物業的總收入按年減少76.3%至4150萬美元。

（第二版加入集團回應）

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編輯：袁諾曦