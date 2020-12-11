【HSBC滙豐】滙豐年派0.51美元股息成絕響？ 一文看清券商點估滙豐派息

▲ 英倫銀行放寬對英資銀行的資本分配限制，意味滙豐可以重啟派息。

英倫銀行有條件放寬對滙豐HSBC （00005） 、渣打 （02888） 等6間大型英資銀行的資本分配限制，容許銀行明年起恢復派息，即2020年度的末期息亦都可以分派，但就設有指定上限。綜合券商預測，普遍預期滙豐明年2月只會分派0.1至0.12美元的末期息，而未來的股息政策亦會轉趨保守，意味每年分發0.51美元的股息政策或成絕響。

恢復派息刺激股價，滙豐升2%【下一頁】

據英倫銀行聲明，6大英資行在兩次壓力測試中，資金緩衝都相當充足，而且資本水平強勁，是合適時間移除暫停股息及回購的限制，但表明期望董事會能夠釐定合適的分派水平，避免削弱銀行在支援實體經濟的能力，並訂立以加權風險資產20個基點，或過去兩年累積盈利的25%為上限。

此前，最先預測滙豐周五（11日）可以獲准派息的券商高盛，上周率先調高滙豐目標價，由51元升至52元。高盛預期，滙豐今年將分派末期息0.1美元，而隨盈利及宏觀經濟環境改善，估計明年股息會增至0.3美元。

至於美銀證券則預計，滙豐今年至2022年度的股息僅為0.12美元、0.16美元及0.2美元，相應股息率僅2.09厘、2.78厘、3.48厘。【下一頁】

富瑞最新發報告指，即使按照英倫銀行設定的上限，滙豐潛在可以分派的每股股息為8.5美仙，但仍然預期滙豐今年度不會分發任何股息，至於2021年及2022年則分別會分派每股39便士（折合約0.52美元），暫時是唯一一間仍然預期滙豐會維持過去派息政策及水平的券商。

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