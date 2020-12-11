【宏觀中國】針對互聯網巨企？　反壟斷工作座談會在杭州召開

上月中國市場監管總局、中央網信辦和稅務局三部門聯合召開「規範綫上經濟秩序行政指導會」，跟27家主要互聯網平台企業約談。之後，市場監管總局起草了《關於平台經濟領域的反壟斷指南（徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見。

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自該意見稿一出，在港上市的科技巨龍幾乎無運行，鋒芒被一批電動車、新能源股奪去。直至今周，國家市場監管總局在杭州召開座談會，未知是否針對互聯網平台而來。

消息指，部分省份反壟斷工作座談會在杭州舉行，會議分析面臨的新形勢新任務新要求，研究部署「十四五」時期反壟斷工作。

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據報道，會議強調了，要在執法辦案上下功夫，著力推動高質量發展；要在法治建設上下功夫，著力促進高標準市場體系建設；要在改革創新上下功夫，著力強化競爭政策實施，要在協同高效上下功夫，著力提升反壟斷工作效能。

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記者：林衛