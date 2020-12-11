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傳蘋果向Tesla挖角研發Apple Car　料最快於2024年面世

科技 11:04 2020/12/11

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蘋果為研發Apple Car持續挖角Tesla等車廠高層與工程師，並已經確定設廠、生產等相關計畫。

蘋果研發自駕電動車Apple Car的消息流傳已久，近期又有傳聞指出，蘋果持續挖角Tesla等車廠高層與工程師，並已經確定設廠、生產等相關計畫。

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據台灣媒體Digitimes報道，近日有零組件業界人士透露，蘋果近期已經確定要在美國設廠，展開Apple Car生產計畫。據悉，其初步的技術規格也都大致擬定，將與全球車用電子供應鏈進行合作，預計Apple Car最快會在2024年左右正式亮相。

另外，傳聞又指，台積電也被納入作為Apple Car零件供應商之一。台積電在南科設立專屬的研發廠區，正在開發自動駕駛車晶片，可應用在油電混合車的轉換器與充電器。同時，蘋果也持續開發自動駕駛相關技術，包括光學雷達（LiDAR）障礙物偵測系統與觸控儀板表。

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報道指，目前已經有許多業界人士開始送樣或是與蘋果洽談，預計供應鏈名單將在明年陸續揭曉。外界估計，由於Apple Car的運作模式將與Tesla相似，其供應鏈的重疊率可能會很高，而蘋果應會藉由快速購併以確保電池技術及供應。

責任編輯：施雯雯

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