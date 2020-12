香港永明金融有限公司(「香港永明金融」或「本公司」)於CTgoodjobs - Best HR Awards 2020 中榮獲「年度僱主—傑出大獎」。與此同時,本公司亦獲得「最佳企業福祉計劃大獎—傑出大獎」、「最佳人才管理策劃大獎—白金獎」和「完美辦公室大獎—白金獎」。香港永明金融長期致力營造人性化及關愛的工作環境,這些獎項肯定了其在這方面的不懈努力。



香港永明金融有限公司行政總裁趙法衡表示:「香港永明金融一直致力提供能讓僱員發揮所長的環境,讓他們能夠在職場展現自信及才幹。未來,我們將繼續努力優化以僱員為中心的人才策略及培訓計劃,創造一個有利、包容的工作環境,使同事能夠潛能盡展。」



提供正面積極的僱員體驗為本公司人才策略及發展之核心。在疫情期間,僱員的個人發展和安全為香港永明金融的首要考慮,在疫情發現之初便隨即安排彈性上班措施,以確保僱員的健康及安全。此外,香港永明金融優化僱員福利計劃,為員工及其家人提供對抗新冠肺炎所需的物品資助以及相關支援。透過嶄新科技、具創意的學習方案,香港永明金融幫助僱員掌握新的技能並提升適應變化的能力。



由CTgoodjobs(香港經濟日報集團成員之一)主辦的Best HR Awards 2020是本地人力資源界別的頒獎典禮,旨在表揚業界中傑出的人才培訓與發展計劃,鼓勵企業創新和精益求精。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構,為個人及企業客戶提供保險、財富及資產管理方案。永明金融在全球多個市場發展業務,當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2020年9月30日止,永明金融管理的總資產為11,860億加元。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.sunlife.com。



Sun Life Financial Inc. 於多倫多(TSX)、紐約(NYSE)及菲律賓(PSE)的證券交易所上市,交易代號為「SLF」。



Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。



