【新股IPO】匯森家居國際通過上市聆訊　沃爾瑪為集團主要客戶

▲ 匯森家居國際集團市通過上市聆訊。

中國家具產品製造商匯森家居國際集團通過上市聆訊，中信建投國際為獨家保薦人。匯森家居主要專注於原始設計制造方式生產及銷售板式家具。沃爾瑪（WMT.US）是匯森家居家具產品的主要客戶之一。

據招股書初步顯示，沃爾瑪於2017至2019財年及2020財年首6個月分別貢獻約19.8%、22%、23.9%及25.3%的集團收入。

匯森家居的產品主要以批發形式銷往海外市場，其收入來源主要來自美國。截至今年上半年，公司約7成收入來自美國。

截至今年上半年，集團收入按年跌7%至16.3億元（人民幣，下同）；純利按年跌5.6%至2392萬元。

公司集資所得將用於建立兩個生產車間、建設愛格森工廠二期工程、購置機器及設備、提高產品設計及研發能力、及作一般企業用途。

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責任編輯：謝卓榮