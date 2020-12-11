  • 22°C
香港時間 : 20201211日 (五) 11:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】匯森家居國際通過上市聆訊　沃爾瑪為集團主要客戶

新股IPO 11:02 2020/12/11

分享：

匯森家居國際集團市通過上市聆訊。

中國家具產品製造商匯森家居國際集團通過上市聆訊，中信建投國際為獨家保薦人。匯森家居主要專注於原始設計制造方式生產及銷售板式家具。沃爾瑪（WMT.US）是匯森家居家具產品的主要客戶之一。

據招股書初步顯示，沃爾瑪於2017至2019財年及2020財年首6個月分別貢獻約19.8%、22%、23.9%及25.3%的集團收入。

匯森家居的產品主要以批發形式銷往海外市場，其收入來源主要來自美國。截至今年上半年，公司約7成收入來自美國。

截至今年上半年，集團收入按年跌7%至16.3億元（人民幣，下同）；純利按年跌5.6%至2392萬元。

公司集資所得將用於建立兩個生產車間、建設愛格森工廠二期工程、購置機器及設備、提高產品設計及研發能力、及作一般企業用途。

相關文章：【新股IPO】泡泡瑪特9992高開一倍　一手帳面賺超過8000元

【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止

【新股IPO】畢馬威：香港全球集資排名第二　料明年集資總額達4000億與今年相若

責任編輯：謝卓榮

香港股票 家居 集資 IPO

上一篇文章

【港股市況】恒生指數升不足百點　小米創新高後倒跌（不斷更新）

下一篇文章

【航空告急】香港航空裁減250名機組人員
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略　暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止
【新股IPO】內地小家電Vesync2148擬上限定價　孖展暫錄181億超購115倍、國際配售提前截止
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【新股IPO】泡泡瑪特9992機構暗盤價見97元、高招股價152%　一手賺逾萬元
【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」
【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發　一手帳面勁賺8150元　大唐集團暗盤普遍「潛水」
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄137億、超購100倍
【新股IPO】加科思1167招股　孖展暫錄137億、超購100倍
【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購　超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）
【新股IPO】泡泡瑪特9992近48萬人認購　超購355倍一手中籤率15%（附分配結果）