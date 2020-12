【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息

為應對新冠肺炎疫情,各國藥廠都加緊研發疫苗,其中輝瑞(Pfizer)研發的疫苗已獲多國批准使用,成為國際焦點。加拿大政府指,首批3萬支輝瑞疫苗將送抵當地,於周一開始陸續送抵疫苗分配站,有望短期內開展接種。

加拿大於本周三搶先美國批准使用由輝瑞所研發的新冠疫苗,成為繼英國及巴林後,第三個使用該疫苗的國家。

加拿大政府於本周四表示,首批3萬支輝瑞新冠疫苗即將抵達當地,以對抗當地新冠肺炎的第二波疫情。

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)表示,新冠疫苗迅速送抵加拿大,為加拿大迎來好消息及對抗疫情的曙光。

杜魯多再指:

「但請緊記,這是加拿大在漫長的冬天對抗新冠疫情的第一步。」

(But remember, this is only the first step in what will be a massive project over a long winter.)