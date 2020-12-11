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【輝瑞疫苗】首批快將送抵加拿大 杜魯多：迎來好消息

環球社會熱點 11:04 2020/12/11

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為應對新冠肺炎疫情，各國藥廠都加緊研發疫苗，其中輝瑞（Pfizer）研發的疫苗已獲多國批准使用，成為國際焦點。加拿大政府指，首批3萬支輝瑞疫苗將送抵當地，於周一開始陸續送抵疫苗分配站，有望短期內開展接種。

加拿大於本周三搶先美國批准使用由輝瑞所研發的新冠疫苗，成為繼英國及巴林後，第三個使用該疫苗的國家。

加拿大政府於本周四表示，首批3萬支輝瑞新冠疫苗即將抵達當地，以對抗當地新冠肺炎的第二波疫情。

加拿大搶先美國 批准使用輝瑞疫苗 【下一頁】

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）表示，新冠疫苗迅速送抵加拿大，為加拿大迎來好消息及對抗疫情的曙光。

杜魯多再指：

「但請緊記，這是加拿大在漫長的冬天對抗新冠疫情的第一步。」

（But remember， this is only the first step in what will be a massive project over a long winter.）

輝瑞疫苗將會分批運送至加拿大多地的14個附設冷凍儲存設備的疫苗分配站，並由軍人全程協助運輸。負責運送輝瑞疫苗的將軍福廷（Dany Fortin）指，首批疫苗預計於周一開始陸續送達至分配站。

加拿大至今已錄得435,330宗新冠肺炎確診，死亡人數12,983名。大部分主要省分已重新實施更嚴厲的社交距離措施以應對國內第二波新冠疫情。

責任編輯：郭麗明

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