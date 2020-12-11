【港航裁員】香港航空裁減250名機組人員

再有香港航空公司裁員，繼國泰航空（00293）早前大幅裁減5,300名本地員工後，香港航空（Hong Kong Airlines）今日（11日）宣布，裁減250名機艙服務員。香港航空今年初也曾裁員，其後港航申請保就業計劃，並宣布推出三輪無薪假安排，香港航空發言人曾稱：「致力保障大部分員工工作將維持不變。」

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香港航空推第三輪無薪假 發言人：每月最多4天、大部分員工同意，詳情可見【下一頁】

港航指，過去一年因應旅遊限制，無奈地將運作規模作出了重大調整。持續的調整不僅大大影響了集團的收入，而且預計在可見的將來對機艙服務員人手的需求亦會減少，因而作出艱難的裁員決定。港航會依照僱傭合約條款及勞工法例為所有受影響的機艙服務員提供補償方案。

據悉，公司將發放12月份的薪金、一個月的代通知金；而應計但未用的年假，將在上次受僱日期的7天內結清。

香港航空此前宣布，恢復來往東京航班，逢每個周五出發；並已加強台北航線至每周兩班。

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編輯：吳敏芳