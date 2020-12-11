今日談觀眾問股20隻 推介新地（立即觀看）

期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）今日續解答網民問題，包括敏實 （00425） 、中海油 （00883） 、禹洲集團 （01628） 、中國鋁業 （02600） 、京東健康 （06618） 及長飛光纖 （06869） 、中海外 （00688） 、中國聖牧 （01432） 、鐵塔 （00788） 、石藥 （01093） 、華潤電力 （00836） 、微盟 （02013） 、榮昌生物 （09995） 、康基醫療 （09997） 、贛鋒鋰業 （01772） 、威勝控股 （03393） 、煤氣 （00003） 、財險 （02328） 、中國有色礦業 （01258） ，石Sir亦推介新地 （00016） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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