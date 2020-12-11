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今日談觀眾問股20隻 推介新地（立即觀看）

股市 13:34 2020/12/11

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期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）今日續解答網民問題，包括敏實 （00425） 、中海油 （00883） 、禹洲集團 （01628） 、中國鋁業 （02600） 、京東健康 （06618） 及長飛光纖 （06869） 、中海外 （00688） 、中國聖牧 （01432） 、鐵塔 （00788） 、石藥 （01093） 、華潤電力 （00836） 、微盟 （02013） 、榮昌生物 （09995） 、康基醫療 （09997） 、贛鋒鋰業 （01772） 、威勝控股 （03393） 、煤氣 （00003） 、財險 （02328） 、中國有色礦業 （01258） ，石Sir亦推介新地 （00016） ，詳情待石Sir為你分析。

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : 石Sir午市閒談

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