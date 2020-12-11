  • 21°C
香港時間 : 20201211日 (五) 22:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【輝瑞疫苗】美國最快下周一接種 FDA將批准緊急使用

環球社會熱點 20:52 2020/12/11

分享：

輝瑞疫苗獲英國政府批准後，美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會周四（10日）召開會議審批輝瑞疫苗。FDA疫苗諮詢委員會以17票贊成，4票反對，1票棄權，通過建議FDA對輝瑞疫苗批出緊急授權，讓輝瑞疫苗可用於16歲或以上的人群。雖然此投票沒有約束力，但FDA通常會跟隨有關建議。

FDA周五表示，將會批出輝瑞疫苗的緊急使用。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）受訪時亦稱，估計美國人下周一或周二將會開始接種輝瑞疫苗。

紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種 【下一頁】

輝瑞申請批准這種疫苗，在16至85歲的人群身上接種。部份疫苗諮詢委員會委員在會上討論，是否應批准讓16及17歲的人士接種。

路透社指，尚未清楚該4名委員反對的原因，但該數名成員曾提到，不同意讓16歲至17歲的人士接種。他們的理據是，這些年齡層人士面對染疫的風險很低。

美國疫情惡化醫院告急 3分1醫院ICU瀕爆滿 【下一頁】

另外，專家委員會亦英國有兩名醫護人員接種輝瑞疫苗後出現過敏一事展開討論。

英國兩名有嚴重過敏歷史的醫護人員於接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應。及後英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）於本周三更改指引，建議有對食物、藥物有嚴重過敏史的人士避免接種輝瑞疫苗。

責任編輯：林嘉莉

 

相關文章

【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫
2020/12/10
【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫
【日本疫情】日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高
2020/12/10
【日本疫情】日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
2020/12/10
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
【南韓疫情】爆疫病床近爆滿 首爾趕建「貨櫃病床」
2020/12/10
【南韓疫情】爆疫病床近爆滿 首爾趕建「貨櫃病床」
【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種
2020/12/10
【新冠疫苗】紐約州擬立法強制打疫苗 倘少於7成人自願接種
傳染病 疫情 新冠肺炎疫情 美國 疫苗

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間21:00）

下一篇文章

【美國疫情】「恐比911多」美疾控警告未來3個月死亡飆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
【英國脫歐】英國旅客不獲豁免 明年起禁止入境歐盟旅遊
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間21:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月11日 時間21:00）
【美國大選】22州撐拜登 促最高法院拒受理德州訴訟
【美國大選】22州撐拜登 促最高法院拒受理德州訴訟
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫
【新冠肺炎】意大利被揭去年11月已有確診 4歲男童染疫