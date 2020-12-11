【輝瑞疫苗】美國最快下周一接種 FDA將批准緊急使用

輝瑞疫苗獲英國政府批准後，美國食品及藥物管理局（FDA）疫苗諮詢委員會周四（10日）召開會議審批輝瑞疫苗。FDA疫苗諮詢委員會以17票贊成，4票反對，1票棄權，通過建議FDA對輝瑞疫苗批出緊急授權，讓輝瑞疫苗可用於16歲或以上的人群。雖然此投票沒有約束力，但FDA通常會跟隨有關建議。

FDA周五表示，將會批出輝瑞疫苗的緊急使用。美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar）受訪時亦稱，估計美國人下周一或周二將會開始接種輝瑞疫苗。

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輝瑞申請批准這種疫苗，在16至85歲的人群身上接種。部份疫苗諮詢委員會委員在會上討論，是否應批准讓16及17歲的人士接種。

路透社指，尚未清楚該4名委員反對的原因，但該數名成員曾提到，不同意讓16歲至17歲的人士接種。他們的理據是，這些年齡層人士面對染疫的風險很低。

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另外，專家委員會亦英國有兩名醫護人員接種輝瑞疫苗後出現過敏一事展開討論。

英國兩名有嚴重過敏歷史的醫護人員於接種輝瑞疫苗後，出現過敏反應。及後英國藥品和醫療產品監管署（MHRA）於本周三更改指引，建議有對食物、藥物有嚴重過敏史的人士避免接種輝瑞疫苗。

責任編輯：林嘉莉