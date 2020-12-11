【新股IPO】溫嶺工量刃具今日起招股　入場費3409元

▲ 溫嶺工量刃具今日起招股。

去年11月未能如期上市的工量刃具交易中心運營商溫嶺工量刃具 （01379） 今日招股，溫嶺工量刃具將發行發售2000萬股，其中10%公開發售，90%國際配售。溫嶺工量刃具招股價介乎6.25元至6.75元，集資1.25億元至1.35億元，溫嶺工量刃具一手500股，入場費3409.01元。

假設溫嶺工量刃具超額配股權未獲行使，以招股價中位數每股6.5元計，所得款項淨額約6600萬元；約70%將用於為建立及建造產業園之成本及開支提供部分資金，以擴張於工量刃具行業的覆蓋面；約20%將用於為三樓的進一步開發提供資金，包括整修及翻新三樓、聘用室內設計師、承包商、電工以及建立產品檢查服務中心及產品展示平台；約10%用於一般營運資金及其他一般企業用途 。

溫嶺工量刃具今日起至下周三（12月16日）招股，預期本月30日掛牌。獨家保薦人為信達國際 。

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編輯：吳敏芳