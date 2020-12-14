  • 16°C
香港時間 : 20201215日 (二) 00:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【配股潮】蔚來擬配售最多6900萬股ADS、每股作價39美元 股價早段挫5.7%（第二版）

股市 23:04 2020/12/14

分享：

蔚來宣布，計劃發行6000萬股美國存托股票（ADS)，並且承銷商有權在30日內額外配售900萬股ADS。

全球車股急漲後連環出現配股潮。中資焦點電動車公司蔚來（美：NIO）宣布，計劃發行6000萬股美國存托股票（ADS），每股作價39美元，並且承銷商有權在30日內額外配售900萬股ADS，蔚來股價盤後率先走低。到了周一（14日）正式開市早段，蔚來跌至接近配股價，截至本港時間晚上約11時，蔚來報39.6美元，插5.7%。

蔚來預計籌集所得的資金將用作研發及發展下一代的自動駕駛技術、擴大及滲透銷售及服務網絡，以及一般營運資金。

多間車股已宣布配股，包括比亞迪 （01211） 、Tesla（美：TSLA）、小鵬汽車（美：XPEV）及理想汽車（美：LI）。

（第二版更新蔚來開市後股價）

相關文章：【配股潮】碧桂園服務折讓9.5%配售1.7億股　淨籌77.5億元、股價跌6%

【Tesla配股】Tesla配股集資50億美元　事隔3個月　承銷投行不變惟佣金減半（第二版）

【配股潮】小鵬汽車擬增配售規模至4800萬股ADS　盤前股價跌近2%

【配股潮】理想汽車擬配售最多5405萬ADS　傳集資105億元　集資所得將用於技術研發

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯：袁諾曦

特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美股 小鵬汽車（Xpeng，美：XPEV） 理想汽車（Li Auto，美：LI） 比亞迪股份（01211） 蔚來（美：NIO）

上一篇文章

【當炒新股】Roblox及Affirm押後明年才上市　外界料擬定更高價

下一篇文章

【恒指夜期】美股道指升逾200點　恒指夜期反彈59點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次
【Google死機】Google旗下Gmail、Google雲端及Youtube死機　5個月內第3次
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【BNO移民】調查稱英國政府低估BNO移民數　首兩年料60萬港人赴英
【新股IPO】匯森家居2127今日起招股　每手入場費3757元
【新股IPO】匯森家居2127今日起招股　每手入場費3757元
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮6993公開發售超購逾300倍、凍資逾2900億　擬上限定價
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【新股IPO】藍月亮掌門人在港住哪裏？原來坐擁逾1700呎豪宅
【恒指夜期】美股道指升逾200點　恒指夜期反彈59點（不斷更新）
【恒指夜期】美股道指升逾200點　恒指夜期反彈59點（不斷更新）