【配股潮】蔚來擬配售最多6900萬股ADS、每股作價39美元 股價早段挫5.7%（第二版）

▲ 蔚來宣布，計劃發行6000萬股美國存托股票（ADS)，並且承銷商有權在30日內額外配售900萬股ADS。

全球車股急漲後連環出現配股潮。中資焦點電動車公司蔚來（美：NIO）宣布，計劃發行6000萬股美國存托股票（ADS），每股作價39美元，並且承銷商有權在30日內額外配售900萬股ADS，蔚來股價盤後率先走低。到了周一（14日）正式開市早段，蔚來跌至接近配股價，截至本港時間晚上約11時，蔚來報39.6美元，插5.7%。

蔚來預計籌集所得的資金將用作研發及發展下一代的自動駕駛技術、擴大及滲透銷售及服務網絡，以及一般營運資金。

多間車股已宣布配股，包括比亞迪 （01211） 、Tesla（美：TSLA）、小鵬汽車（美：XPEV）及理想汽車（美：LI）。

（第二版更新蔚來開市後股價）

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編輯：袁諾曦