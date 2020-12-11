【英國脫歐】約翰遜警告或無協議脫歐　英鎊匯價承壓

脫歐協議談判將於本月底到期，周三 (9 日) 英國首相約翰遜（Boris Johnson）和歐盟委員會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 舉行三小時緊急會談，會後雙方仍在多個問題上有很大分歧。

約翰遜於會後警告稱，英國很可能在「無協議」的情況下脫離歐盟，提醒企業和民眾為之做好準備。受消息影響，英鎊匯價受壓，英鎊兌美元最新報1.33水平。

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據悉英歐雙方談判代表將在本周內繼續就脫歐協議磋商，不過英國政府早前曾稱，歐盟必須在本周末作出重大讓步。英國外相藍韜文（Dominic Rennie Raab）認為，雙方談判仍有回旋餘地，同時又有很大分歧，他認為本周日將是談判的關鍵時刻。

馮德萊恩較早前已經公布「無協議」脫歐後的應對措施，包括保護未來半年內航空與道路交通通暢及捕漁權等。

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