【港股市況】恒生指數升逾200點　小米升逾4%破頂（不斷更新）

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【配股潮】蔚來擬配售最多6900萬股ADS 盤後跌逾6%
美股個別發展，道指偏軟跌69點。港股承接高開，恒生指數開報26634點，升223點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中海油 （00883） 反彈3%；泡泡瑪特 （09992） 飈升1倍。
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即市走勢：
【09：54】ATMXJ上升，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升2.2%；小米 （01810） 升逾4%，破頂高見28.8元。
【09：48】中海油 （00883） 報復式反彈7%，高見7.04元。中石油 （00857） 升逾4%；中石化 （00386） 升逾3%。
【09：46】高偉電子 （01415） 復牌後升逾2%，高見5.9元。高偉電子易主，控股股東Kwak Joung Hwan昨日收市後與立景創新訂立買賣協議，出售其所持有的共約3.74億股股份，佔公司已發行股份約44.87%，總現金代價為21.96億元，即每股5.87元，較停牌前5.7元溢價3%。
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【09：43】港股早段升近250點，恒生指數升247點，報26657點。
【09：41】啟明醫療 （02500） 升逾4%，高見77.7元。據銷售文件，高盛旗下基金PIA尋求出售約1.8億美元（約14億港元）啟明醫療股份。
【09：35】碧桂園服務 （06098） 折讓9.5%配股，股價跌6%，低見46.7元。
【09：34】康希諾生物 （06185） 逆市跌7%，低見173.4元。據銷售文件披露，康希諾生物股東以每股170元至175元，配售800萬股舊股，套現13.6億至14億元，是次配股價較今日收市價186.8元，折讓6.32%至8.99%。
【09：27】滙豐 （00005） 升1%，開報42.35元。
【09：20】恒指開報26634點，升223點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中海油 （00883） 反彈3%；泡泡瑪特 （09992） 飈升1倍。
【09：14】即月期指開報26586點，升173點或近0.7%。
【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【08：55】滙豐HSBC （00005） 公布，擬於12月17日發行總值15億美元的4.6厘永久後償或有可轉換證券。
【08：42】Pop Mart泡泡瑪特 （09992） 今日首日掛牌，昨暗盤熱炒，於富途暗盤高見81元，收報79.25元，較招股價38.5元高106%，一手（200股）帳面賺8150元。
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【08：30】恒指黑期升138點，報26547點；道指期貨升52點，報30062點。
【07：50】碧桂園服務 （06098） 配售1.7億股股份，每股配售價45元，較上日收市價49.7元折讓約9.5%，集資近77.9億元。
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【07：45】滙豐HSBC （00005） 獲准恢復部分派息，英倫銀行周四表示，容許英國的銀行包括滙豐恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.52元，跌0.38元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.87元，升9.87元或1.7%。
【07：30】美股個別發展，美國疫情升溫，就業數據惡化，市場繼續觀望紓困法案談判進展，道指偏軟跌69點，收報29999點；標指跌4點，報3668點；納指升66點，報12405點。
港股ADR收報26543點，升133點或0.5%，恒指夜期收報26530點，升117點，高水119點。
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責任編輯︰梁浩碩