【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失41關　夜期收市跌82點（不斷更新）

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【美股市況】美參院通過臨時撥款議案 避免政府停擺 道指反彈（不斷更新）
滙豐HSBC （00005） 等銀行雖然獲英倫銀行批准可以恢復派息，惟市場早已預期，在好消息兌現，以及憂慮英國硬脫歐下，滙豐股價在港跌0.6%，滙豐倫敦及滙豐ADR股價繼續下跌逾1%，41關爆攻防戰。
港股延續日升日跌，今天仍受制10天綫（現處26523點），資金遂向焦點新股埋手。今日掛牌的Pop Mart泡泡瑪特 （09992） 大升近8成，收報69元，京東健康 （06618） 則不斷走高，今日再彈8.4%，升抵122元關，進一步迫近單日掛牌的歷來高位。隨著藍月亮 （新上市編號：06993） 快將掛牌，可預期港股短期仍會是「炒股不炒市」 格局。
|ADR報價
|折算港元
|較港收市價
|滙豐ADR
|40.97
|-1.6%
|騰訊ADR
|583.84
|-0.7%
|阿里巴巴ADR
|255.71
|-1.0%
|網易ADR
|135.90
|-0.8%
|京東ADR
|319.28
|-0.3%
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焦點股：多圖講解重點消息
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即市走勢：
【03︰00】夜期收市跌82點，收報26373點。
【00︰26】夜期跌114點
【00︰16】夜期跌107點，報26348點，低水158點。
【22：57】美股早段走低，恒指夜期亦受挫，報26373點，跌82點，低水133點。
【21：51】恒指夜期報26368點，跌87點，低水138點。
【21：00】微創醫療擬分拆微創醫療機器人獨立上市
【20：10】恒指夜期報26364點，跌91點，低水142點。
【20：00】壹傳媒：黎智英被加控危害國家安全罪不打亂日常運作 股價午後升一成
【19：45】新加坡下周放寬台灣旅客入境限制 香港旅遊氣泡安排年底檢討
【18：03】恒指夜期早段報26418點，跌37點，低水88點。
【16：30】即月期指收報26455點，升42點，低水51點。
【16：10】恒生指數收報26505點，升95點。京東健康 （06618） 續升逾8%；中海油 （00883） 反彈6%；美團 （03690） 升逾2%；泡泡瑪特 （09992） 掛牌升近8成。
【16：00】恒指U盤前升89點，報26500點。
【15：45】京東健康 （06618） 尾市升幅擴至逾8%，高見122元。
【15：31】港股尾市升近115點，報26525點。
【15：23】和鉑醫藥 （02142） 上市翌日，股價再挫一成，破底低見9.66元。
【15：20】港股升約125點，報26535點。
【15：12】ATM向上，其中以美團 （03690） 表現最好，股價升2%；阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 分別升1.5%及1.1%。
【15：00】內地股市下跌，上證跌近0.8%；深證跌1.3%；創業板指跌1.1%。
【14：45】京東健康 （06618） 續升逾6%，高見119.7元。
【14：09】內險股向下，國壽 （02628） 跌1%；平保 （02318） 跌近2.1%；財險 （02328） 跌0.3%。
【14：07】建行 （00939） 跌0.3%；中行 （03988） 跌近0.4%；工行 （01398） 升1.1%；農行 （01288） 升0.7%。
【13：59】大市升幅再度收窄，恒指升約70點，報26479點。
【13：41】車股個別發展，比亞迪 （01211） 逆市跌0.7%；吉利 （00175） 升3.8%；華晨 （01114） 升2.8%；長汽 （02333） 升近0.3%；恒大汽車 （00708） 升1.8%。中汽協公布，11月汽車銷量277萬輛，按年增長12.6%。新能源汽車銷量20萬輛，按年增長104.9%。
【13：35】恒指午後維持約百點升幅，恒生指數升105點，報26515點。
【13：18】小米 （01810） 午後回升0.5%，報27.75元。
【13：11】中海油 （00883） 升逾7%；中石油 （00857） 升3%；中石化 （00386） 升逾2%。
【13：08】港股午後初段升約115點，報26524點。
【13：06】壹傳媒 （00282） 午後轉升逾一成，高見0.3元。壹傳媒創辦人黎智英今日被加控勾結外國勢力、危害國家安全罪，明日（12日）提堂。
【黎智英被捕】消息指黎智英被加控危害國家安全罪 壹傳媒午後急彈一成
【12：03】恒指中午收報26485點，升74點。中海油 （00883） 升近7%，騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%；小米 （01810） 創新高後倒跌近0.4%；泡泡瑪特 （09992） 掛牌升逾8成。
【11：51】港股中午收市前升64點，報26475點。
【11：38】滙豐 （00005） 一度轉跌，低見41.85元，滙豐最新升1.1%，報41.95元。
【11：33】內地股市半日向下，上證跌1%；深證跌近1.6%；創業板指跌1.2%。
【11：17】大市升50點，報26460點。
【11：16】小米 （01810） 今早曾升4%，高見28.8元創新高，小米股價最新倒跌0.4。
【11：12】港股升不足100點，至26500點水平，恒生指數升96點，報26507點。
【11：09】光伏股造好，其中保利協鑫 （03800） 升逾12%，高見1.23元。
【10：57】國美系抽升，國美零售 （00493） 抽升13%，高見1.01元；國美金融科技 （00628） 升逾7%。
【10：46】滙豐 （00005） 升幅收窄至0.4%；渣打 （02888） 升1.5%。
【10：31】復星醫藥 （02196） 升逾3%。復星醫藥與國藥物流就BioNTech mRNA新冠疫苗配送達成合作。
【10：30】港股升幅進一步收窄，大市升約109點，報26520點。
【10：27】大市升勢回順，恒生指數升幅收窄至200點以內，恒生指數升185點，報26595點。
【10：24】港股升約220點，報26632點。
【10：08】大同機械 （00118） 升逾23%，破頂高見0.485元。大同機械公布其大股東大同機械（控股）提出以每股現金0.5元私有化公司並取消上市地位，每股收購價較12月3日收市價0.385元溢價約29.9%。
【10：04】手機孖寶逆市向下，舜宇 （02382） 跌逾1%；瑞聲 （02018） 跌0.1%。
【10：01】汽車股造好，比亞迪 （01211） 升1.3%；吉利 （00175） 升近半成；華晨 （01114） 升2.6%；長汽 （02333） 升1.7%；五菱汽車 （00305） 抽升一成，破頂高見1.5元。
【09：54】ATMX上升，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升近2%；美團 （03690） 升2.2%；小米 （01810） 升逾4%，破頂高見28.8元。
【09：48】中海油 （00883） 報復式反彈7%，高見7.04元。中石油 （00857） 升逾4%；中石化 （00386） 升逾3%。
【09：46】高偉電子 （01415） 復牌後升逾2%，高見5.9元。高偉電子易主，控股股東Kwak Joung Hwan昨日收市後與立景創新訂立買賣協議，出售其所持有的共約3.74億股股份，佔公司已發行股份約44.87%，總現金代價為21.96億元，即每股5.87元，較停牌前5.7元溢價3%。
【高偉電子易主】高偉復牌揚3.5% 控股股東售45%股權套現22億元（第二版）
【09：43】港股早段升近250點，恒生指數升247點，報26657點。
【09：41】啟明醫療 （02500） 升逾4%，高見77.7元。據銷售文件，高盛旗下基金PIA尋求出售約1.8億美元（約14億港元）啟明醫療股份。
【09：35】碧桂園服務 （06098） 折讓9.5%配股，股價跌6%，低見46.7元。
【09：34】康希諾生物 （06185） 逆市跌7%，低見173.4元。據銷售文件披露，康希諾生物股東以每股170元至175元，配售800萬股舊股，套現13.6億至14億元，是次配股價較今日收市價186.8元，折讓6.32%至8.99%。
【09：27】滙豐 （00005） 升1%，開報42.35元。
【09：20】恒指開報26634點，升223點。騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升2%；中海油 （00883） 反彈3%；泡泡瑪特 （09992） 飈升1倍。
【09：14】即月期指開報26586點，升173點或近0.7%。
【09：05】人行開展100億元人民幣逆回購操作，因今日100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放零回籠。
【08：55】滙豐HSBC （00005） 公布，擬於12月17日發行總值15億美元的4.6厘永久後償或有可轉換證券。
【08：42】Pop Mart泡泡瑪特 （09992） 今日首日掛牌，昨暗盤熱炒，於富途暗盤高見81元，收報79.25元，較招股價38.5元高106%，一手（200股）帳面賺8150元。
【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略 暗盤升逾倍、首掛升幾多？
【08：30】恒指黑期升138點，報26547點；道指期貨升52點，報30062點。
【07：50】碧桂園服務 （06098） 配售1.7億股股份，每股配售價45元，較上日收市價49.7元折讓約9.5%，集資近77.9億元。
【配股潮】碧桂園服務折讓9.5%配售1.7億股 淨籌77.5億元
【07：45】滙豐HSBC （00005） 獲准恢復部分派息，英倫銀行周四表示，容許英國的銀行包括滙豐恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。
【07：45】滙豐 （00005） ADR折合報41.52元，跌0.38元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.87元，升9.87元或1.7%。
【07：30】美股個別發展，美國疫情升溫，就業數據惡化，市場繼續觀望紓困法案談判進展，道指偏軟跌69點，收報29999點；標指跌4點，報3668點；納指升66點，報12405點。
港股ADR收報26543點，升133點或0.5%，恒指夜期收報26530點，升117點，高水119點。
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責任編輯︰梁浩碩