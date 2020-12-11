【疫情焦點】全球累計7000萬宗確診新增116萬宗　美國新增17萬

▲ 【疫情焦點】全球累計7000萬完確診新增逾116萬宗 美國新增17萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月11日早上8時15分，全球累計70,824,786宗新冠肺炎確診病例，較上日增加1,168,700宗。累計1,588,794死亡個案，較上日增加7,180宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案 美國 179,246 16,019,957 299,571 意大利 16,998 1,787,147 62,626 英國 21,050 1,792,605 63,179 西班牙 8,913 1,734,386 47,344 法國 13,732 2,391,643 57,044 德國 12,163 1,270,432 21,233 中國 6 86,683 4,634 香港 0 7,292 114

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。

‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。

資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩