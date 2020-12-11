【疫情焦點】全球累計7000萬宗確診新增116萬宗　美國新增17萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月11日早上8時15分，全球累計70,824,786宗新冠肺炎確診病例，較上日增加1,168,700宗。累計1,588,794死亡個案，較上日增加7,180宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|179,246
|16,019,957
|299,571
|意大利
|16,998
|1,787,147
|62,626
|英國
|21,050
|1,792,605
|63,179
|西班牙
|8,913
|1,734,386
|47,344
|法國
|13,732
|2,391,643
|57,044
|德國
|12,163
|1,270,432
|21,233
|中國
|6
|86,683
|4,634
|香港
|0
|7,292
|114
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩