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【疫情焦點】全球累計7000萬宗確診新增116萬宗　美國新增17萬

Hot Talk 08:23 2020/12/11

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【疫情焦點】全球累計7000萬完確診新增逾116萬宗　美國新增17萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至12月11日早上8時15分，全球累計70,824,786宗新冠肺炎確診病例，較上日增加1,168,700宗。累計1,588,794死亡個案，較上日增加7,180宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 179,246 16,019,957 299,571
意大利 16,998 1,787,147 62,626
英國 21,050 1,792,605 63,179
西班牙 8,913 1,734,386 47,344
法國 13,732 2,391,643 57,044
德國 12,163 1,270,432 21,233
中國 6 86,683 4,634
香港 0 7,292 114

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 英國 中國 西班牙 美國 肺炎

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