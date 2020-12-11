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道指跌69點港股ADR升133點　國際油價升逾2%

股市 07:29 2020/12/11

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道指跌69點港股ADR升133點　國際油價升逾2%

道指跌69點
美股個別發展，美國疫情升溫，就業數據惡化，市場繼續觀望紓困法案談判進展，道指偏軟跌69點，收報29999點；標指跌4點，報3668點；納指升66點，報12405點。

港股ADR升133點
港股ADR收報26543點，升133點或0.5%，滙豐 （00005） ADR折合報41.52元，跌0.38元或0.9%；騰訊 （00700） ADR折合報587.87元，升9.87元或1.7%。恒指夜期收報26530點，升117點，高水119點。

國際油價升逾2%
油價升逾2%。市場預期新型肺炎疫苗即將推出有助經濟復甦，加上伊拉克油田受襲，紐約期油收報46.78美元，升1.26美元或2.8%。布蘭特期油收報50.25美元，升1.39美元或2.8%。

美滙指數跌0.3%
美滙指數報90.78，跌0.3%。歐洲央行擴大買債計劃，歐元兌美元報1.2142；美元兌日圓報104.24。

美國十年期債息報0.91厘。

紐約期金跌0.1%
金價先升後跌，金價未能突破1850美元阻力，出現技術性沽盤，紐約期金收報1837.4美元，跌1.1美元或0.1%。現貨金於1840美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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