【HSBC滙豐】滙豐等銀行獲英倫銀行批准恢復部分派息　滙豐升近2%、渣打觸50元

滙豐HSBC （00005） 獲准恢復部分派息，英倫銀行周四表示，容許英國的銀行包括滙豐恢復部分派息及派花紅，前提是銀行有充足資本，能有效對抗新冠疫情引起的市場波動。

滙豐股價今早上升，截至上午9時40分，滙豐最新報42.7元，升1.9%，成交額1.69億元；渣打 （02888） 最新報50元，升2.2%。

英倫銀行在聲明中表示，目前是時候考慮放寬對包括滙豐、巴克萊等大型銀行的資本限制，沒有必要延長3月公布的限制措施 ； 若銀行管理層認為有必要，可以自行考慮作出派發安排。

【HSBC滙豐股價】警方指示凍結市民戶口 滙豐：必須符合營運地的法律法規

【HSBC滙豐股價】高盛：英倫銀行料下周五允許滙豐及渣打恢復派息 滙豐可再升兩成

英倫銀行強調，英國的銀行派息仍須以審慎為原則，在2021年中期業績前，當局會為主要銀行提供進一步指引。根據目前規定，在扣除期內已派發予股東的股息後，派息金額不得多於銀行在2020年底風險加權資產總額的0.2%，或者佔2019年至2020年累積盈利的25%。

今年3月，為預留資金應付疫情，英國央行要求7間主要貸款銀行，暫停派息及股份回購，直至年底，並且取消派發2019年仍未派予股東的股息。限制派息後，連同疫情、環球利息低企衝擊，滙豐股價年內一度急瀉，9月更跌至27.5元低位。隨近期疫苗等利好消息、派息限制傳有望解除後，帶動滙豐股價反彈。

英倫銀行終於撤除銀行派息限制，美銀證券本周報告預計，滙豐可分派股息有限，預期2020年至22年年度滙豐派息僅為0.12、0.16和0.2美元，相應股息率僅2.09厘、2.78厘、3.48厘，遠低於1992年間平均的4.5厘。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用https：//bit.ly/36SseGH

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！詳情

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

責任編輯：柯志宏