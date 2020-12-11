【美股收市】就業惡化 道指連跌兩日 Tesla倒升納指彈

美國疫情升溫，就業數據惡化，市場繼續觀望紓困法案談判進展，道指偏軟，連續第二日回落，失守3萬關 ; 龍頭科技股逆市造好，帶動納指回升。布蘭特期油升越50美元，是今年3月以來首次。

道指一度挫191點，收市跌幅縮至69點，報29999點；標指跌4點，報3668點；納指升66點，報12405點。

個股方面，儘管摩通分析師再度唱淡Tesla（美：TSLA），維持其「沽出」評級，但資金繼續吸納，Tesla股價先跌後升，收市漲3.7%。

另外，Airbnb（美：ABNB）昨晚首掛高開115%，報146美元。其IPO發行價為68美元。

美國眾議院周三批准將聯邦政府支出延長一周，使議員們有更多時間來討論更廣泛支出計劃。

美國財長姆欽(Steven Mnuchin)表示，與共和黨及民主黨參議員舉行會談之後，在達成紓困財政激協議方面取得了進展，還會有更多的討論。

姆欽表示，白宮提出的9160億美元救助方案中的「大部分內容」，與跨黨派小組的9080億美元刺激方案相同。姆欽的刺激計劃尚未得到總統特朗普的直接公開認可，其中與跨黨派小組方案主要的兩個差異在於，姆欽方案中包括了對個人的支票發放，但不包括補充失業救濟。

令市場憂慮的是，美國疫情持續惡化，單日死亡人數首次突破3000人，超越2001年9月11日恐怖襲擊造成的死亡數字。美國就業市場轉弱，上周首申領失業救濟人數達85.3萬，多過市場預期的72.5萬；截至前周持續申領人數更意外回升23.7萬，達575.7萬。11月美國消費物價指數（CPI）按年升1.2%，略高於預期。

另一方面，歐洲央行一如預期維持利率不變，並加碼放水，擴大買債規模5,000億歐元，並延長緊急買債計劃時間。歐央行擴量寬，銀行股挫2%，歐股反覆回軟，泛歐指數Stoxx 600收市跌0.44%。

英國開始新冠疫苗接種行動後，市場憧憬美國短期內展開接種，有助經濟及石油需求上升，加上伊拉克有油田襲擊事故，帶動油價周四上揚。倫敦布蘭特期油高見51.05美元，收報50.25美元，升2.8%。紐約期油報46.78美元，升2.8%。

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責任編輯：柯志宏