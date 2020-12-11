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【新股IPO】泡泡瑪特9992首日掛牌 開巿報77.1元 升逾101% 高見81.75元

股樓投資 12:37 2020/12/11

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泡泡瑪特（09992）昨日暗盤造好，今日掛牌股價再下一城，開市報77.1元，較招股價38.5元升101％，高見81.75元，惟升勢放緩，低見69元，中午收報70元。

泡泡瑪特9992抽唔抽？ 認購前的五大不可不知　傳以上限38.5元定價，想知詳情請按：【下一頁】

到底今日股價表現如何？市場人士預期，泡泡瑪特明日掛牌可有3至5成升幅，若持貨的投資者可於股價升至5成時先沽出獲利。

該股昨日暗盤升逾倍，根據輝立交易平台顯示，泡泡瑪特高開82%報70元，最高見79.6元；暗盤收市報78.25元，升103.3%，一手200股，帳面賺7,950元。

藍月亮6993擬以上限定價 超額認購逾300倍 凍資逾2900億，想知詳情請按：【下一頁】

泡泡瑪特公開發售錄超購355.74倍，每手200股，一手中籤率為15%；並以招股上限38.5元定價；聯席保薦人為摩根士丹利及中信證券。

泡泡瑪特成立於2010年，主要銷售潮流玩具、電子及美妝產品，並自行設計「盲盒」玩具。公司目前在全國營運逾100家綫下門店及超過800家機械人商店。

京東健康6618掛牌 開巿10分鐘變「紅底」收市報110元升56% 一手帳面賺1971元，想知詳情請按：【下一頁】

在2017至2019年度，泡泡瑪特收入分別為1.58億元、5.14億元、16.83億元，增幅按年高達225%和227%；公司淨利潤則為156萬元、9952萬元、4.51億元。此外，其利潤率亦同樣超高，尤如開動了印鈔機一樣，以2019年數據計算，泡泡瑪特的毛利率高達64.8%，淨利潤率更高達26.8%。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

泡泡瑪特（09992） 香港股票

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