【浸大中醫@iM網欄】對症下藥 哮喘有那些類型？

哮喘是一種常見的慢性呼吸道炎症性疾病，因為主要發生在支氣管，也稱為支氣管哮喘。病程長，起病緩慢，易復發，受天氣和周圍環境影響，病情通常在早晨和晚上上升和惡化，並出現胸悶，喘息和咳嗽等症狀，它需要長期藥物治療。氣喘的表現，雖然大同小異，但由於原因不同，所以也有不同類型。分清不同類型就能對症下藥，取得較好的療效，現就臨床常見分型分述如下：

一、支氣管哮喘。這是常見的哮喘，一般我們說哮喘都是指這種類型。它是一種過敏性疾病，大多數發生在兒童或青年人身上。在春季和秋季或寒冷天氣時以及氣候變化、換季之時，哮喘發作的速度更快。它主要以呼氣困難和哮鳴音為特徵。哮喘緩解後，如同正常人一樣。如果經常反復發作，可以發展成肺氣腫和肺心病，這是哮喘的常見疾病的轉歸。

二、心源性哮喘。這是以哮喘一樣的呼吸困難症狀表現為特徵的疾病。它的氣喘主要是由於心臟病所導致的，不是真正的哮喘。患者通常患有冠心病，風濕性心臟病，心肌病或高血壓，左心衰竭，導致肺部血液淤滯，氣體交換障礙，從而導致氣喘，這種喘息經常發生在夜間，睡眠後1或2小時通常呼吸困難，由於胸悶和憤怒，患者突然被喚醒，被迫坐起來喘氣，咳嗽，咳粉紅色泡沫樣痰，在大多數患者坐起後，喘息可以得到緩解，這個過程在晚上被稱為陣發性呼吸困難。

三、支氣管肺癌。由於腫塊堵塞支氣管，從而引起氣喘、呼吸困難。沒有季節性的特點和反復復發的特性。

四、喘息性支氣管炎。病人有慢性支氣管炎的症狀，長期咳嗽，咳痰外，另外伴有明顯的喘息，多在呼吸道感染時加重，通常在寒冷的季節，大多數老人患者較多，如果疾病控制不好，晚期常發生肺氣腫和肺心病。

五、職業性哮喘。指由於接觸職業環境中的致喘物質後引起的哮喘。典型的職業性哮喘表現為工作期間或工作後出現咳嗽、喘息、胸悶或伴有鼻炎、結膜炎等症狀。症狀的發生與工作環境有密切關係。其發病率還與致喘物的性質有關。隨著工業發展，職業性哮喘的發病率也在逐年增加。避免與致敏原接觸是治療職業性哮喘最重要的措施。

綜上就是關於哮喘種類的介紹，通過對哮喘的認識的加深也能促使我們更好的預防哮喘，遠離哮喘，戰勝哮喘。

(以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。)

香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床助理教授 彭波博士

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