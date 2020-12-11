【黑膠唱片的復興@iM網欄】享受黑膠重播 先要籌備RIAA均衡器

幾期下來，我們已經分享過唱盤，唱臂，唱頭。心水清朋友也會察覺到它們之間會互相影響的緊密關係。

唱頭類别大致有MM MI MC ，實際上他們並不是質素等級分野，反而我更同意它們因規格和工作狀態不同，聲音表現各顯特色。

基於電子工作需要，因此不能不考慮他們的適配性。大家還記得前文提到，錄音內容如要刻印在唱片上，基於載量原因，戲劇地將低音訊號壓縮，高音訊號放大。一般的曲目經過巧妙調整後，訊息就留在一張33⅓的黑膠唱片。

因此當要享受黑膠重播時，要先預置一個RIAA均衡器，訊息會先送到這裡，先把微弱訊號放大，再作频率轉換。

為節省成本，一般均衡器線路工作時都會採用全頻放大，才削減過剩高頻。

較高規格就會在1Khz 0db 再分段作高頻衰減，低频放大。電路零件要求精準，會導至成本價格

高昂。所以當在籌備時，就要作好預算，選擇一些可以多元性匹配，容許同等級別層面，多於一個可讓挑選，就能得到較預期效果！

一般MM和MI輸出大約在3mV～5.5mV，阻抗多為47K。

放大倍數最少要有48db增益。

MC唱頭輸出大約0.3mV～1mV，要求相對就更苛刻了，你要準備一台有60db(1000倍)或以上增益均衡放大器。

試想這苛刻條件下，微弱諧振，電子射频干擾，電路放大時，元件產生噪音，都會嚴重影響寧靜度。

所以一般廠家在屏蔽防干擾，杜絕諧振，都下了一番功夫 。

有些廠家設計制造一台高質素RIAA均衡放大器，還要考慮不同阻抗和不同放大曲線，會令成本比一台前級更昂貴。

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小心抗疫，留家聽音樂！祝各位身體健康！

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