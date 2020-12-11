【招聘熱話】CEO請秘書月薪9萬 工作包括同住家中　求職網廣告惹網民無限聯想

近日有求職網刊登一則招聘秘書的廣告，竟被網民放上討論區熱議，原來與工作內容有關，其中一項竟寫明要「住在老板家中，不需要回公司打卡」，惹來網民無限聯想。

有網民在討論區以「有CEO請私人秘書 9萬一個月」為題發帖，指看到本地求職網有一則招聘廣告，工作內容十分奇特。

【網民熱話】40歲公司主管 工作開心月薪只得1.3萬？ 網民：「好聽叫主管其實只係雜工」詳情請按【見下頁】

根據該網民提供的網址，有一家叫Paradox Management Ltd的公司，在求職網站以「行政總裁私人助理/助手/管家 需要頻繁出差 包食宿 住老闆家中 PA Personal Assistant」，刊登一段招聘廣告，工作性質是秘書，月薪介乎5.5萬至9萬元，工作地點在中西區。

廣告寫明：「老板是內地人，居於香港，經營中國新科技行業，在香港有資管公司，青壯年，需要一年多次（可能超過幾個月）海外出差。」​​​​​​

工作內容有以下多項：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

至於對求職者的要求，則有以下數項，大家可看看是否符合資格。

1 有香港或海外護照，方便和老板出差（有回鄉證更佳） 2 有管家，私人助理或其他酒店管理或公關管理資歷 3 有3年以上助理，文書或金融類銷售以照顧人為主要內容的工作經驗 4 懂得用電腦 5 基本的投資，財務會計知識有幫助 6 外表整齊、 態度有禮7 7 懂溝通，精中英文

求職網廣告網址：【按此頁】

▼ 點擊圖片放大

網民回應：

唔計睡覺，當你一日真係做野番12個鐘，起碼星期六日擺明都要做野，即係72個鐘係基本。未計飯局果啲，再加10-12個鐘。當5萬蚊人工，除番時數同一個manager級人未必爭好遠

以前做過類似嘅工，不過唔係CEO，係個好出名嘅banker，辛苦到痴咗線幾個月就quit咗

不需要打卡回公司只需要跟著老闆，包食宿住老闆家中，等於9萬蚊做情婦

嗰啲秘書個老細過千萬年薪，幫到佢哋慳時間，就會覺得九萬蚊人工唔算貴

私人秘書(正經嗰啲)真係可以好高人工，只要老細覺得你跟到佢節奏就可以叫高啲，呢行做耐咗真係海鮮價。見過有私人秘書要考品酒師資格，又要識睇Gallery啲野，仲要24小時on call咁滯，有時淨係幫老細老婆仔女買生日禮物都煩一餐

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明