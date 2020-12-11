【開市9點半】新股「過三關」泡泡瑪特暗盤爆升一倍　趕買銀債尾理車賺聖誕禮物

（1）焦點新股「過三關」，繼京東健康 （06618） 和華潤萬象 （01209） 後，Pop Mart泡泡瑪特 （新上市編號：09992） 亦勢予市場驚喜。Pop Mart泡泡瑪特昨日（10日）暗盤已率先爆升超過1倍，相當於每手勁賺逾8000元。Pop Mart泡泡瑪特到了正式掛牌，又應如何部署？券商建議，投資者可在升幅超過8成時，考慮沽出Pop Mart泡泡瑪特股份。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】泡泡瑪特9992追揸沽攻略 暗盤升逾倍、首掛升幾多？

（2）新股投資者若透過富途認購Pop Mart泡泡瑪特，每持有一手Pop Mart泡泡瑪特股份，不計手續費等成本，將勁賺8150元。不過，大唐集團 （新上市編號：02117） 暗盤表現則較Pop Mart泡泡瑪特遜色，大唐集團耀才暗盤價微升，輝立、富途暗盤價則「潛水」。

【新股IPO】泡泡瑪特9992暗盤爆發 一手帳面勁賺8150元 大唐集團暗盤普遍「潛水」

（3）除了新股以外，長者亦可以考慮認購銀債。銀債將於今日（11日）截止認購，目前似乎逆市吸金旺丁又旺財，政府更可能需要把發行額由百億元加碼至150億元。

【銀色債券】銀債認購最後召集 專家拆解銀債受捧3大主因

（4）截至今年6月底止的最新資料，以永久離港為理由提取MPF連跌兩季，由去年第4季的8,400宗，驟減至今年首季的7,600宗。

【MPF】強積金走資宗數按季急跌逾兩成 金額按季驟減逾3億元

（5）現時新股市場暢旺，惟另一邊廂的螞蟻集團上市觸礁，卻令到部分投資者因不獲基金退款，或鬧上法庭。

【螞蟻上市觸礁】疑內房高層3.2億認購螞蟻不獲退款 入稟法院向基金索償

（6）畢馬威發表《中國內地和香港IPO市場2020年回顧》報告，香港新股集資金額達503億美元（約3923億港元），按年升24.5%，全球排名第二，僅次於納斯達克，又預料明年集資額最多4000億元，公司上市數目介乎130至150間。

【新股IPO】畢馬威：香港全球集資排名第二 料明年集資總額達4000億與今年相約

（7）據內地媒體報道，蔚來（美：NIO）首席執行官李斌稱，蔚來汽車的交付量持續攀升，11月全國交付量5291輛，首11個月累計交付36721輛，而今年下半年，中國純電的乘用車市場開始進入爆發期。

【中資電動車】蔚來李斌：2025年中國電動車滲透率達20%的目標保守

（8）內地一直以「國家機密」為由，限制境內企業審計工作底稿流出境外。負責監管香港上市公司審計的財務匯報局最新表示，經財政部協調下，已獲得首批內地企業的審計工作底稿，為首家境外審計監管機構取得相關文件。

【國家機密】財匯局取7家內地企業審計底稿 突破「國家機密」限制

（9）迅銷 （06288） 旗下的UNIQLO將於今日（11日）至12月17日一連7日舉行網絡旗艦店周年祭，並推出各款限定優惠。

【UNIQLO優惠】UNIQLO明起一連7日推網絡旗艦店周年祭 HEATTECH T恤79元有交易

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。