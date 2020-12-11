【樓市現象】呢一區樓市表現跑贏大市 私樓買賣指數比今年初仲高9.2%

自今年初以來，本港飽受新冠肺炎疫情衝擊，經濟大受打擊，惟樓市各國政府推出量化寬鬆政策，或多或少減輕了住宅樓價的下調壓力。不過，據差估署的數據，本港10月份私人住宅單位售價指數報380.9點，較9月份的383.1點，按月回落0.57%，而今年首十個月樓價指數累積升幅收窄至僅0.45%。

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不過，疫市下仍有個別地區的樓價持續堅挻，祥益地產區域董事林偉光表示，截至12月09日，最新一期反映上車盤購買力的屯門樓市呎價領先指數以回歸分析法計算錄得512.41點，對比上期下跌2.08%，但對比於今年年初及谷底(1月2日至8日)469.3點仍高出9.2%，雖然經歷社會運動及疫情雙重影響，但屯門樓市表現跑贏不少區域。

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林偉光續稱，在新一輪限聚令及疫情反覆衝擊下，屯門區內無論睇樓量或成交量也有減少，成交主要集中兩房或以下的單位，而且一線及優質物業的成交佔整體近65%，反映疫情下業主議價空間擴大，買家在樓市調整期有更好的購買力去置業。至於屯門居屋自由市場呎價領先指數以實用面積計算則錄得522.12點，對比上期上升4.17%。此外，區內整體二手放盤量有輕微增加，反映市場正面對新一輪鞏固。

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祥益地產數據分析部主管林佳武表示，屯門樓市呎價領先指數在去年年中後呈下跌趨勢，2020年上半年鞏固回升，下半年經歷過調整後再回升。指數在2019年10月中旬因放寬按揭逐步反彈至11月初520點左右的水平，年底低見約460點的谷底水平。2020年2月份已回升至530點左右的水平，6月起再有上升趨勢和突破540點水平，7月中短期調整回落至500點左右的水平，8月下旬重新上升，11月到達540點的水平後再有短期調整和鞏固。以現時的情況來看，屯門樓市上落的幅度相對較溫和，不但較全港樓市更早完成調整，而且在長期趨勢上穩定增長。

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記者：陳詠妍



