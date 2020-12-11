【美股焦點】Airbnb首掛高收113%　熱門新股接連報喜

美股再有明星新股掛牌，住宿共享平台Airbnb（美︰ABNB）周三（9日）首掛高開115%，報146美元；昨日最終收報144.71美元，升112.8%。

Airbnb的IPO發行價為68美元，其於早前多次上調發行價由原先每股44至50美元，上調至56至60美元；惟最終發行價仍超出早前範圍。Airbnb發行5132萬股，籌資約35億美元。

Airbnb的主要承銷商為摩根士丹利與高盛。今年是美國IPO活動的豐收年，DoorDash（美︰DASH）、Snowflake（美︰SNOW）等公司上市後表現強勁。餐飲外送平台DoorDash周三首日掛牌，開盤報182美元，終場飆升85.79%，收報189.51美元。

據初步招股書顯示，截至今年9月底止9個月，Airbnb淨虧損擴大3.74億美元至6.97億美元（約54.3億港元），去年同期為3.23億美元。期內，收入為25.2億美元，按年下跌32%，去年同期為37億美元。

單計今年第三季，公司純利錄2.19億美元，按年下跌17.7%；收入按年跌19%至13.4億美元。公司於今年首次單季獲得利潤，主要因公司積極削減成本。

集團今年首季、次季虧損分別為3.4億及5.75億美元。

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編輯︰侯景成