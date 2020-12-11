【美股焦點】全年最大型美股IPO　Airbnb掛牌首日漲逾倍

Airbnb周四（10日）以68美元高於定價區間上市，上市首日股價最高升至152.91美元，及後股價逐步回落，收市報144.71美元，仍比上市價升112.81%，升幅高於周三（9日）上市的美國外賣送餐平台DoorDash，後者首日掛牌升幅達86%。

鱷王繼續睇好美股?【下一頁】

網上住宿租賃平台 Airbnb在疫情影響下，屢次傳出延後上市大計，但公司仍在上月提交上市申請，而其上市定價並沒有因為疫情而減少，反而受惠近日美股新股熱而不降反增，原先該股的上市區間為56至60美元，及後於上市前宣布將上市價提高至68美元。

據提交予美國證交會（SEC）的文件顯示，Airbnb將會發行5132萬股普通股，以最終上市定價68美元計算，Airbnb估值將高達470億美元，是美股今年最大型的IPO。除Airbnb外，本周有多隻新股上市，除周三上市的DoorDash外，同在周三掛牌AI軟件商C3.Ai也於掛牌首日升120%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機