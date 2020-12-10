鄭中正任會計師公會會長　首次非傳統建制出任正副會長

▲ 國衛會計師事務所主席鄭中正成為新一任會計師公會會長

會計師公會選出新任會長，改革派、民主派連續兩屆於直選理事選擇成功突圍而出，取得理事會逾半席位。改革派的國衛會計師事務所主席鄭中正成為新一任會計師公會會長，「民主進步會計師」的李淑儀及李健衡則出任副會長，一改以往由四大會計師樓等傳統建制派主導會長、副會長職位。

鄭中正表示，未來一年重點跟進10項工作，包括盡快交代兩年多前公會通過的「一人一票選會長」參考方案和諮詢。鄭中正稱，他是一人一票選會長的發起人之一，對有關進度相當著急，而由於當中涉及修訂會計師公會條例，需交到立法會審議，會研究有否其他方式達到同類效果。

至於近期業界、學界對公會要求學生會員申請成為正式會員時，授權警方向公會套取申請者的指紋，核實刑事犯罪紀錄的安排。鄭中正稱，期望事件可以合情合理解決，諮詢法律和監管機構意見。

鄭中正續稱，其他重點工作尚有設計適合業界的反洗黑錢機制、研究網上形式舉行香港會計師資格考試，也會就查冊問題向政府尋求更清晰指引，因核數不時需要查冊核實、追查，但目前查冊目的未有貼切選項。

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編輯：麥德銘