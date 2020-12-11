【寵物旅遊】寵物旅遊商機大？　Pet Holidays一站式人寵旅遊　獲過半回頭客

近年來更多人在旅行及移民計劃中，希望帶上家中寵物，但一想到相關的檢疫、通關手續、行程安排等，便不由得卻步。同樣是愛寵之人的梁文韵洞悉商機，在2016年成立「Pet Holidays 寵物假期」，並化身寵物旅遊顧問，為毛孩們提供一站式旅遊及移民服務。

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在寵物旅遊方面，Pet Holidays主攻日本線，提供旅行團和自由行選擇，除了民航機外，客人亦可選擇與寵物乘坐私人飛機，一般10至15隻寵物則可成團。雖然香港亦有不少類似的寵物旅行公司，但梁文韵指，大部分只提供寵物運輸服務，較少提供後續服務，Pet Holidays則針對此痛點， 更注重人寵落地後的旅遊體驗。

標榜「同機同艙、同食同車、同睡同玩」

因此，該公司在出發前定必親自「踩線」做考察，以第一身體驗主人及寵物對每個景點、酒店以至餐廳的感受；而每個旅行團都安排三至四位同事隨行，包括寵物出入境專員、專業訓犬師及操流利日語的隨團導遊，確保整個行程都能也安全和順利。同時標榜「同機同艙、同食同車、同睡同玩」，她舉例，會與日本旅遊局合作，安排毛孩特准進入具有傳統特色的餐廳及景點，很多時候更需要特別包場才允許寵物進入；又會在旅途中為主人送上印有其寵物模樣的禮品，為他們帶來小驚喜。

▲ Pet Holidays會在旅途中為主人送上印有其寵物模樣的禮品，為他們帶來小驚喜。

雖然籌辦寵物旅行團前需要多次考察，過程中也經常需要包場，成本昂貴，但亦正正因此，令主人及寵物獲得良好的體驗，公司回頭客超過50%。

寵物旅遊收費由五位數至六位數不等，價格高昂，但梁認為，市場對此產品仍有一定需求，除了因為愈來愈多港人飼養寵物，不少人亦選擇不生小孩，變相更捨得花錢在寵物上；加上寵物旅遊產品尚處於起步階段，故具發展潛力，如Pet Holidays在去年成功舉辦了六個私人飛機人寵旅行團。

▲ Pet Holidays寵物旅遊顧問梁文韵指，其團隊擁有超過十年的旅行社經驗，要成功在寵物旅遊市場上突出本身的競爭優勢，導遊及寵物知識是缺一不可。 (程志遠攝)

目標降低寵物旅遊產品價格 令服務普及化

然而，今年疫情嚴重影響香港的旅遊業， Pet Holidays也不能獨善其身，原定今年出發的8個人寵旅行團全部延期，幸好已報名的客人均沒有要求退款。另一邊廂，隨着移民潮興起，寵物移民服務需求也大增，此業務的收入正好彌補寵物旅遊範疇上的缺口。再者，該公司產品定位上與市場存在差異化，會為兔、蜘蛛、鸚鵡及龍貓等另類寵物辦理移民服務，也成功吸引了一批新客戶，上述種種因素也有助維持穩定收入。

雖然疫情未有消散跡象，但展望未來，她寄望來年能夠降低各方面的綜合成本，從而令寵物旅遊產品更平民化，更多寵主可受惠；也希望旅遊業及寵物業能「異業合作」，透過資源整合創造高附加價值的產品及體驗。

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記者：蘇穎琪