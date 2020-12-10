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人權組織得官方秘密協議 揭瑞士容許公安入境調查

環球政經 20:01 2020/12/10

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瑞士有人權組織聲稱得到一份官方文件，內容關於瑞士及中國政府簽署的「秘密協議」，容許中國公安毋須以官方身份，入境調查瑞士想驅逐的中國公民。

【中美角力】取消美國外交官員免簽證入境港澳 外交部批評美國插手香港事務下一頁

外媒報導，瑞士人權組織「保護衛士」得到有關文件的官方英文譯本，協議列明在無須瑞士當局監督下，容許中國公安以旅遊簽證身份入境逗留兩星期，並自由在境內活動，協助辨認懷疑非法逗留的中國公民身份。涉及的費用包括簽證、機票和住宿，均由瑞士納稅人承擔。

【中美角力】蓬佩奧：香港被中共徹底統治 林鄭呼籲外商投資香港下一頁

公安完成調查後，會向瑞士提交報告，再由瑞士及駐當地中國大使館決定遣返的人。瑞士當局承諾報告會保密，但協議並無規定瑞士會如何驗證報告資料。

報導又提到，兩國在2015年12月簽署有關協議，有效期5年至本周一。瑞士當局從未對外公布協議，直至本年8月計劃延長協議，瑞士國會及民眾才得知協議存在。瑞士聯邦移民局解釋指，由於此屬行政技術性協議，因此並無公開。當局又指尋求庇護的藏族及維吾爾族人，不受協議影響，又強調協議至今僅執行過一次，於2016年將13人遣返中國。

組織質疑，中國公安行程不受瑞士監管，對瑞士民眾構成安全風險。組織又認為瑞士可能違反不驅逐難民原則。

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撰文 : 林展鋒

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