【美國疫情】單日死亡人數破三千 料FDA即將批准疫苗

美國新冠疫情越趨嚴峻，周三（9日）的死亡人數便達到3124人，比911事件中的死亡人數還要多。根據美國衛生及公共服務部（Department of Health and Human Services）給出的數字，在過去一周有200間醫院達到滿員，深切治療部入住率達90%的醫院佔全美三分一。

專家指出，在感恩節有超過600萬人出行，是造成這一波疫情十分嚴峻的原因。由於疫情沒有緩和的跡象，美國的醫療系統已瀕臨崩潰的邊緣，醫護人員人手面對源源不絕的病人顯得嚴重短缺。在今次疫情重災區中西部及西岸州分，有部分醫院已將非緊急病人送往其他疫情相對輕微的州分治理。

【美國疫情】感恩節後疫情數字再創新高 美醫療系統面臨崩潰 【下一頁】

前衛生及公共服務部部長西貝利厄斯（Kathleen Sebelius）在接受訪問時認為，美國現正進入前所未有的公共衛生危機。「疫情已蔓延全國，無論是中西部、西岸、東岸抑或任何地方。我們的醫護人員已經筋疲力竭，醫院也人滿為患。」她說疫苗是今次疫情的曙光，並認為疫苗很快便會投入使用。

美國食品藥品監督管理局（FDA）將在周四（10日）召開會議，商討對輝瑞（Pfizer）及BioNTech研發的疫苗發出緊急使用許可（Emergency Use Authorization）。此疫苗經臨床試驗有95%的有效率，並已率先在英國投入使用，美國候任總統拜登（Joe Biden）日前表示在上任後100天內準備1億劑疫苗。另外，FDA專家會在12月尾再度會面，評估另一款由莫德納（Moderna）公司研發的疫苗。

【美國疫情】拜登：上任100天內將準備1億劑疫苗 籲國會通過防疫撥款 【下一頁過】

美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID) 所長福奇 (Anthony Fauci) 認為，疫苗在短時間內不會帶來太大改變，直至2021年的下半年才會開始看見成效，並表示要有一定數目的人口接種疫苗，否則也徒勞無功。「姑且有八成的人口接種疫苗，而我們又能有效率地在第二季完成整個接種計劃，那到夏天完結時我們才會有足夠的免疫力去保護整個社區。大概到2021年年底，我們才會一定程度地回復疫情前般的生活。」他呼籲人們繼續做好防疫措施，當中包括使用口罩、保持社交距離，避免人群及勤洗手。

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