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寄語對未來保持憧憬 PANTONE選「亮麗黃」「極致灰」成2021顏色

環球政經 19:08 2020/12/10

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色彩研究機構PANTONE，揀選「亮麗黃」（Illuminating）及「極致灰」（Ultimate Gray）成為2021年年度顏色，寄語人要對未來保持憧憬，迎接更多可能性。

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PANTONE自2000年起均會挑選代表新一年的顏色。今年PANTONE罕有選出兩種完全不同色系的顏色，並是繼2016年後，第二次選用兩種顏色成為新一年代表顏色。

【好得人驚】「除罩」不是夢？ 　超逼真「人皮」口罩可解鎖手機下一頁

PANTONE解釋，「極致灰」屬海灘石子與大自然基本元素的顏色，突顯經得起時間考驗，予人穩定及安定人心的感覺。而「亮麗黃」則代表明亮及洋溢活力。將這兩種截然不同的顏色結合，帶出正向的力量，克服不確定感。全球人民度過非一般的2020年，PANTONE希望能透過顏色振奮和鼓舞人心，並推動人邁向新的思考方式與新觀念，迎接來年挑戰。

PANTONE執行總監兼色彩學專家艾斯曼(Leatrice Eiseman)又表示，人類心靈的基本需要是要感到鼓舞和振奮，形容這個色彩組合實用穩固，而且溫暖樂觀，為大家帶來韌性與希望。

每年被PANTONE選中的代表顏色，均對設計及時裝等界別極具參考價值，被視為潮流的指標。

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撰文 : 林展鋒

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