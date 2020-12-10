【債務危機】張近東父子將蘇寧控股全部股權質押阿里巴巴　蘇寧回應：正常商業合作

▲ 蘇寧回應股權質押淘寶，稱正常商業合作。

日前蘇寧易購（深：002024）母企蘇寧電器傳財困，資金流面臨壓力。而彭博引述國家企業信用信息公示系統的披露，蘇寧創辦人兼董事長張近東、其子張康陽及南京潤賢企管已將公司全部股權出質給阿里巴巴 （09988） 旗下子公司淘寶（中國）軟件有限公司（簡稱：淘寶）。

據國家企業信用信息公示系統顯示，張近東於12月4日將蘇寧控股集團出質5.1萬股、張康陽出質3.9萬股、南京潤賢出質1萬股，總共出質共10萬股，亦即公司全數股本，質權人均為淘寶。

另外，張近東再將6.5萬股蘇寧置業股權質押予淘寶。目前，淘寶持有蘇寧易購A股約20%的股權，蘇寧控股持有蘇寧易購3.98%的股份。

蘇寧否認資金鍊斷裂【下一頁】

蘇寧隨後回應稱，股權質押是正常的商業合作，對蘇寧易購戰略發展和正常經營無實質影響。蘇寧30年來創新發展，離不開戰略合作夥伴和政府長期以來的大力支持，疫情期间，蘇寧調動智慧零售前瞻性佈局的優勢，實現了企業的穩健發展。蘇寧和阿里巴巴長期保持良好合作，雙方將進一步深化合作，拓展綫下商業場景。

恒大回A最大投資者蘇寧傳財困 債價急跌

恒大 （3333） 傳回A失敗向政府求救後，其回A最大投資者之一、投資200億元的蘇寧的債務問題也倍受媒體關注。

近日，市場憂慮蘇寧「債轉股」後，將影響自身資金流動性，導致蘇寧系債價急跌。彭博數據顯示，蘇寧電器和蘇寧易購在未來半年面臨共逾300億元（人民幣，下同）的債券到期和回售壓力。值得注意，蘇寧電器有約100億元債務將於本月17日到期。

蘇寧本周於官方微博發澄清聲明，指網上傳聞均不屬實，已向有關部門報案。集團亦對外稱將會按時按期足額兌付下周到期債券。

編輯：陳華