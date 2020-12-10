【機迷熱話】年度壓軸遊戲Cyberpunk 2077　上線3小時已超過100萬玩家遊玩

▲ Cyberpunk 2077上市短短3小時，就成功吸引100萬名電腦版玩家登入遊戲。

年度大作《電馭叛客2077（Cyberpunk 2077）》經歷多次延期，終在今（10日）正式上市。在一眾玩家等到「頸都長」的情況之下，Cyberpunk 2077上市短短3小時，就成功吸引100萬名電腦版玩家登入遊戲，透過直播平台Twitch觀看遊玩Cyberpunk 2077的人數也一度衝上百萬。

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由波蘭開發商CD Projekt Red開發的第一人稱射擊遊戲Cyberpunk 2077，原訂在今年4月16日推出，但其後CD Projekt Red多次宣布需要延期，最終在今日才正式登場。

根據遊戲平台Steam數據顯示，Cyberpunk 2077上市後短短不到3小時，同時在線遊玩人數就已衝破100萬大關，而直播平台Twitch的觀看人數曾衝上百萬。最重要的是，Steam數據僅計算電腦平台，並不包含購買PS4、Xbox版本的玩家。

遊戲評分網站Metacritic綜合各大遊戲媒體評測，對Cyberpunk 2077的劇情角色以及高度的自由性被給予肯定，給予91的高分成績。其中知名遊戲網站IGN、GameSpot以及VG247，以滿分10分作標準，分別評出9分、7分以及滿分的分數。

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責任編輯：曾曉汶