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【大埔上車盤】新婚客到大埔搵盤上車　只花420萬做業主

股樓投資 20:35 2020/12/10

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雖然疫情肆虐，惟近期不少新婚客趁機入市，冀以筍價上車。中原楊頌堯說，大埔太和中心2座中層C室，實用面積294平方呎，原叫價468萬元放盤，終減價48萬元，以420萬元易手，實用呎價14,286元。楊頌堯續說，新買家為新婚夫婦，購入上述單位自住。

資料顯示，原業主於2015年以360萬元買入單位，持貨5年，現賬面賺約60萬元，物業期內升值約17%。資料顯示，太和中心位於大埔太和路15號，於1987年5月開始入伙，建有2座住宅大廈，提供384個單位，實用面積294平方呎。

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【九龍灣上車盤】新婚夫婦疫市出擊　470萬購淘大花園【下一頁

雖然太和中心入門價平，但屋苑樓齡高，料要花些錢裝修。此外，太和中心鄰近東鐵太和站，由屋苑出發，步行約6至7分鐘，便到太和站，而鄰近的太和邨亦設商場，衣食住行一應俱全，住戶同時亦可到大埔超級城消費。

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撰文 : 黄卓賢

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