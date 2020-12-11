【新冠肺炎】調查：港人整體健康指標低於全球平均水平　經濟財務成最大壓力來源

▲ 信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究顯示，今年6月至8月期間，香港的整體健康指標跌至56.4，低於全球平均水平的60.4，共中經濟財務問題仍為港人最大壓力來源。（信諾香港提供圖片）

信諾集團旗下信諾香港公佈，最新一輪「信諾新冠肺炎疫情的全球影響研究」調查結果顯示，今年6月至8月期間，香港的整體健康指標由57.2輕微跌至56.4，低於全球平均水平的60.4，其中經濟財務問題仍為港人最大壓力來源。

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是次調查在今年1月至8月期間進行，並將在今年餘下時間繼續進行，在連同香港在內共11個國家及地區，進行了逾2萬個網上訪問，當中1,761名受訪者來自香港，旨在了解新冠肺炎疫情對健康之影響。



香港人的「經濟」健康指數微降至8月的49.8，當中只有11%受訪者對其財務狀況表示樂觀。香港人持續對個人財政感到不安，調查顯示，僅14%香港受訪者表示面對緊急情況或失業時，對其個人財務感到有信心及保障；僅8%受訪者表示有足夠儲備作退休之用。



至於上班族，調查指出越來越多香港在職人士於疫情期間可選擇在家工作，由2020年6月的50%上升至8月的62%。不過，調查同時顯示，認為自己的工作量及工作時間合理的受訪者於8月減少，由2020年6月的48%降至8月的34%；更多受訪者表示處於「永無休止」的工作狀態，由2020年6月的64%上升至8月的80%。

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責任編輯：朱悅瀅

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