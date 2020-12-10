11月日本遊戲機銷量 Switch賣出66萬部勝PS5

日本遊戲總合情報媒體 Famitsu 公布11月日本遊戲機銷量，Switch成績彪炳，在Sony遊戲主機PS5及Microsoft的Xbox Series X｜S夾擊下，賣出超過66萬部，遠超PS5賣出的超過20萬部，及Xbox Series X｜S的2.8 萬部。

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PS5於9月日本開放預購時聲勢凌厲，一開始旋即搶購一空，但由於出貨量不足，大大影響其在開賣首月銷量。根據Famitsu數據，PS5首月共賣出20.1萬部，相比上一代PS4於2016年在日本開賣，首兩天銷量已經達到32萬部，數字可謂未如預期。

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而另一對手Microsoft發行的 Xbox Series X｜S 的銷量相當慘烈，首月在日本只賣出2.8 萬部。 Famitsu分析指，兩部主機均受缺貨影響，銷量大不如前。Sony近日表示，現正增產PS5主機，預計12月後能持續供貨; Microsoft則表示現正趕工，但需求度維持高企，預估缺貨問題會持續到下年4月。

反觀任天堂的Switch，在兩大競爭對手開賣主機後，成績卻相當突出，11月於日本的銷量較10月份銷量激增 85%，達 66.6萬部。截至 11 月，Switch系列機種於日本累計銷量已突破 1,600萬部，連續 33 個月稱霸日本遊戲機市場，11月日本遊戲軟件銷售頭5名亦全由Switch遊戲拿下。

12月會推出多個遊戲大作包括《Derby Stallion》及《 Cyber​​punk 2077》，Famitsu 預計年底將成電子遊戲的銷售旺季，屆時的銷售成績將會令人振奮。

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