【南韓疫情】料4,400萬國民明年2月起可接種疫苗 文在寅：仍須為疫苗供應努力

南韓疫情持續，於周四（10日）再錄得多682宗新冠肺炎確診病例，連續2天新增近700例，累計病例僅在19天內急升至1萬至4萬，再創新高。總統文在寅周三（9日）表示，約4,400萬國民在明年2月起可接種疫苗，佔全國總人口逾八成。

【韓國疫情】南韓制定新冠疫苗接種計劃 長者等高危群組優先接種：【下一頁】

他在總統府防疫緊急會議上宣布，可於明年2月或3月可接種新冠疫苗，又指漫長的防疫征途終於見到終點，但目前仍須為增加疫苗供應而努力。疾病管理廳廳長鄭銀敬亦在會議上表示，未來3周將在疫情重災區首爾圈增設150處診所，進行病毒檢測工作。

南韓連續兩日增逾600宗確診案 政府於明日起升級防控級別：【下一頁】

近日南韓當地的醫療機構等高風險場所、餐廳、酒店、街市及親友聚會等多地接連爆疫，加上當地重症和死亡個案急增，令深切治療部病床緊絀，醫療系統或超出負荷。當地疫情在防疫等級全民提升後仍擴散，呼籲居民嚴守防疫指引。

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責任編輯：潘曉豐