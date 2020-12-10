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【持續更新】Instagram、Facebook突死機　訊息無法送出

科技 19:50 2020/12/10

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Facebook及Instagram突然出現全球死機情況。

Facebook及Instagram突然出現全球死機情況。香港時間10日下午約5時起，大批Instagram用家在數據檢測服務網站DownDetecter上匯報，Instagram的訊息功能突然無法使用。同時，Facebook及Facebook Messenger的錯誤回報也不斷攀升。

【訴訟纏身】Facebook面臨壟斷訴訟　恐被迫出售IG、WhatsApp

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據DownDetecter數據顯示，在香港時間5時起，不斷有用家投訴Instagram出現問題，訊息功能無法使用。而晚上6時，錯誤回報更達到高峰，大多表示是連接網路出現錯誤以及接收訊息錯誤。記者也嘗試在電腦版及手機版Instagram上傳送訊息，結果同樣無法送出。

    點擊圖片放大

根據DownDetector的即時數據，Facebook Messenger的錯誤回報次數激增，逾半的報告為無法收取信息、亦有3成報告表示無法連接伺服器。如根據地圖資訊，最多錯誤回報次數為菲律賓，但歐洲、澳洲的情況亦明顯嚴重。Instagram的錯誤情況亦類似。

Downdetector的即時數據顯示，最多錯誤回報次數為菲律賓，但歐洲、澳洲的情況亦明顯嚴重。（DownDetector截圖）

而目前Facebook和Instagram仍未作出任何回應，死機情況也尚未恢復。

責任編輯：曾曉汶

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