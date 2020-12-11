[公司專訪] L'Occitane副主席分享 重振業績3大招數

全球著名護膚品牌歐舒丹(00973，L'Occitane)近期宣布，上季即7至9月的銷售淨額跌幅由前季度的22.2%大幅收窄至4.5%。業績顯著復甦下，推動歐舒丹股價過去一個月升近三成。接受本刊專訪的副主席Andre Hoffmann，集團重振業績主要有3大招數。

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第一，是強攻內地。Hoffmann表示，本年度首6個月，內地網上及零售店俱表現強勁，旗下位於天貓的商店在「雙11」節日期間，L'Occitane系列銷售增長40%以上。目前於全國開設逾200間分店的歐舒丹，未來不排除把分店網絡擴至四線城市。

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第二，是加強電商銷售力度。歐舒丹目前是天貓的前列護膚品牌，上半年在京東的銷售亦大增一倍。除了上述兩者，歐舒丹亦和內地小紅書，南韓Kakao Talk和日本Line合作。

第三，是收購新品牌。集團另一品牌ELEMIS引入內地以來銷情突出，明年開始會把這高端品牌引入其他亞洲地區，和L'Occitane品牌互補。

更詳盡專訪內容收錄於明日(12日)出版的686期《iMoney》。

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