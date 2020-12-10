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【報告調查】Visa研究指電子支付使用量首次超現金　惟絕大部分港人認為分享電子數據弊多於利

股市 19:41 2020/12/10

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Visa研究稱疫情加速香港電子商貿應用。

《Visa消費者支付取態研究2.0》顯示，香港消費者電子支付使用量自2019年開始首次超越現金，以信用卡及扣帳卡作為支付方式由去年80%上升至84%，以現金作為支付方式由去年91%降至78%。各項電子支付方式的使用量亦錄得31至41個百分點的淨增幅。

報告顯示，今年首8個月減少使用現金的受訪者比例，更高於增加使用現金的受訪者。在疫情期間，52%的購物開支透過網絡進行，疫情前為40%，疫情後仍有45%的港人預計網上進行消費。除雜貨及外賣食物外，愈來愈多消費者在網上購買保健、體育及休閒、藝術及工藝品以及教育相關的產品或服務。

疫情加速向無現金社會轉型　82%受訪者認為分享電子數據弊多於利

消費觀念急劇變化消費者衍生了新的期望，相比2019年，港人可以在更長時間內不使用現金；41%可以在一周或更長時間內不使用現金。此外，42%的受訪者攜帶的現金少於兩年前，主要原因是衛生問題以及更經常使用感應式支付。使用生物識別自動支付、收據無紙化，以及透過流動應用程式在餐廳點餐及付款等趨勢能夠帶來最大方便，亦因此最受歡迎。

在電子銀行方面，超過44%每周內曾數次甚至多次使用流動銀行服務，同樣比例的消費者很少或從未親臨銀行分行。使用電腦以同樣頻率進行網上銀行服務的消費者只有31%。疫情期間，39%的消費者更頻密採用電子銀行服務，38%計劃於疫情過後繼續採用電子方式。

惟對分享數據仍有不少顧慮，46%消費者認為政府及企業可以採取更多措施保障他們的數據及私隱。 82%認為分享電子數據弊多於利，可趁此機會向公眾宣傳為保障消費者而採取的保安措施。

相關文章：【報告調查】畢馬威：去年本港初創企業私募融資額跌4%　智慧城市金融科技為投資重點

【報告調查】滙豐：6成機構投資者及企業　擬加大內地投資規模

編輯：陳華

電子支付 銀行 金融 數碼轉型

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