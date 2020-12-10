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【每日焦點】企業數碼轉型迫在眉睫　視像會議平台流量再次飆升

科技 20:00 2020/12/10

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Adobe及Cisco（思科）都分別推出不同方案，協助企業數碼轉型。

新冠肺炎疫情為企業帶來不少挑戰，各行業都積極採取遙距工作措施，為求在逆境下生存，數碼轉型似是迫在眉睫。Adobe及Cisco（思科）都分別推出不同方案，協助企業數碼轉型。

Adobe大中華區數碼體驗業務產品營銷策略主管岑兆佳（Patrick）表示，新冠肺炎疫情下，該企在香港的數碼體驗及管理相關業務有顯著增長，尤其是銀行及金融服務業。因很多分行的營業時間都被迫縮短甚至關閉，加上消費模式轉變，銀行業紛紛開發理財應用程式、全天候聊天機械人等，更將業務滲透至各個網上宣傳渠道。而不少實體工作如客戶表單，Adobe亦要即時提供數碼化方案，部分客戶要趕在數星期內就推出新服務。

【數碼轉型】Adobe提供數碼化方案　助企業提升客戶服務體驗

至於Cisco，就為旗下協作平台Webex作大更新，新增不少會議功能，包括Round Table功能。同時，Cisco又推出相關的硬件配合，如Webex會議硬件，包括Webex Desk、Webex Desk Hub以及Webex Desk Camera。

【視像會議平台】Cisco整合智能協作功能　旗下Webex平台推重大更新

【其他科技新聞】

【太空任務】SpaceX「星艦」挑戰新高度　試飛降落失敗兼炸毀（有片）

【黑客攻擊】歐洲藥品管理局系統遭黑客入侵　新冠疫苗文件曾被查閱

責任編輯：曾曉汶

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