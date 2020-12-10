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【晚市禁堂食】IKEA餐廳外賣85折　兼有聖誕限定「閃電泡芙禮盒」

商業 19:25 2020/12/10

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為配合政府的晚市堂食禁令，IKEA餐廳及美食站由即日起至12月23日，下午六時後同樣不設堂食服務。IKEA九龍灣、沙田及荃灣餐廳外賣自取所有食品，即可享85折優惠。

【晚市禁堂食】Eaton HK外賣自取優惠　逸東軒全日外賣85折、 普慶餐廳首推外賣節日餐單

IKEA餐廳特別為聖誕節帶來多款節日美食，包括經典菜式蜜糖火腿伴薯波、煙肉芝士烤大啡菇伴米形意粉、芝士香草火雞腸及牛油果大蝦凱撒沙律。美食站亦有新驚喜，特意推出辣椒特濃黑朱古力新地筒，以香濃朱古力味配上少許刺激的辣味，為味蕾迎來全新感覺。

IKEA更特別推出聖誕限定閃電泡芙禮盒（Christmas Eclairs Box）。閃電泡芙糅合經典瑞典食材和聖誕香料製作而成，口感軟滑而味道有層次，每盒售價$46，有三款不同口味，包括紅果子雲呢拿味、接骨木花芒果味及聖誕限定味道，送禮自用皆宜。

而IKEA瑞典美食廊亦有精選派對美食，如朱古力、薑餅、熱香料酒、藏紅花聖誕包、果仁等，同樣可享85折優惠。

【晚市禁堂食】限聚令禁晚市堂食　新地商場推餐飲限時優惠　指定食肆買滿80元送40元

【消費優惠】PayMe推雙12節慶快閃禮遇　夥5家商戶合作谷銷情

責任編輯：葉泳珊

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