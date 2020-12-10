【財富管理】中銀：高端客近年保持一成增長 望未來三年增幅逾五成

▲ 中銀向資產值超過800萬元的客戶，推出全新的理財服務「私人財富」，由藝人任達華任主禮嘉賓。（中銀提供）

再有銀行向高端客戶推出全新財富管理服務。中銀香港 （02388） 個人金融及財富管理部總經理陳文表示，過去三年資產值超過800萬元的客群，每年都有超過一成增幅，並期望未來三年高端客戶增長超過五成。

中銀現時已開設兩間私人財富中心。個人金融及財富管理部副總經理（分行管理）吳楚珠指，正物色合適選址，計劃未來五年增設5至10間中心，而隨著業務需求增加會相應增加人手。

中銀：已就理財通做好適切準備

近月相繼有銀行推出新的財富管理服務，陳文引述調研指高端客戶一般有6間往來銀行，而該行目標是成為客戶的主要銀行，並有信心具跨境理財服務優勢。

陳文指，即使受疫情影響，但該行今年高端客戶仍有一成增長，並留意到高端客明顯更關注多元資產配置及風險管理，其中35%持有流動現金、47%投資在證券及基金以獲取穩健增長、18%作保險投資，他又預期未來會有更多客戶關注新經濟板塊。

受疫情影響，中銀今年的客戶分行用量減少30%，而客戶網銀交易則增加75%。

跨境理財通即將啟動，陳文指業界對理財通都有較大期待，目前仍待監管機構進一步公布細節，但就表示已做好適切準備，情況許可將會第一時間提供相應服務。

相關文章：

滙豐尚玉﹕客戶人數較上年底增8% 暫未見資產流出香港

東亞推全新零售財富管理服務 有信心1年內可推升非利息收入

記者：趙穎妍