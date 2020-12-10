【樓市報告】香港房地產有好消息　高力國際：中國經濟復甦

香港爆發第四波疫情，對港經濟影響深遠，雖然住宅樓價沒有大跌，但商廈樓價卻非如此。不少分析認為，若內地資金重臨，商廈樓價才有望回升。高力國際發布《中國經濟復甦及其對香港房地產市場的影響》報告，指中國經濟復甦，有利香港經濟和房地產市場發展。

高力國際香港及南中國研究部主管鄧淑賢解釋說：「香港與中國內地的經濟表現愈見緊密相連。有見中國經濟出現復甦的跡象，對香港整體發展有積極作用，特別是房地產市場，影響力遍及不同的行業及資產類別。」

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該行又認為，人民幣面臨升值壓力，對中國或主要持人民幣的投資者來說，香港的房地產價格變得吸引，或進一步吸引內地資金流入香港。據資料顯示，截至今年11月19日，在香港的跨境房地產交易中，有六成來自內地投資者。

高力國際資本市場及投資服務副常務董事胡孝直說：「如早前所說，中國的經濟增長助內地資本重拾增長勢頭，並有望刺激內地投資者的需求。然而，香港低息環境持續，市場流動性高，加上最近撤銷雙倍從價印花稅，為本地房地產投資者造就穩健平台。這表示市場正處於準備復甦的階段，並將在2021年保持競爭力。」

該行認為，香港作為接通世界各地的金融中心，在海外資金住來中國和大灣區方面有關鍵作用，並造就更多商機，尤其是金融、財富管理和保險相關行業。高力國際香港商業物業服務主管顏慧萍說：「香港甲級寫字樓租賃市場的走勢一直與本地生產總值息息相關，中國的國內生產總值與香港的本地生產總值均有所提升，將令香港的甲級寫字樓租賃市場更趨穩定。我們建議業主重新審視租戶組合，以適度平衡的手法引進內地客戶，從而提高出租率。」

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