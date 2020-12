美地產公司奇招放售特朗普童年舊居 叫侵粉眾籌送禮

美國大選結果幾乎塵埃落定,拜登成為候任美國總統。但美國總統特朗普仍未認輸,外界則關注特朗普一家會否重返紐約。特朗普於紐約的童年舊居,目前正以300萬美元(約2,340萬港元)的價格放售。房地產公司竟於網上發起眾籌,呼籲特朗普粉絲合資買下特朗普舊居,送給特朗普作禮物。

特朗普(Donald Trump)童年的舊居,位於紐約皇后區的Jamaica Estates社區,屬於五房四套的間隔。據悉,特朗普自出生後於這間屋一直居住到4歲,才前往鄰近另一間豪宅。

這間屋自2016年以來,已經被轉售兩次。美國宏業地產公司(Paramount Realty agency)以300萬美元的價格放售,但一直未能成功出售。

該公司周二(8日)起於GoFundMe網站發起眾籌,呼籲特朗普的支持者籌300萬美元,購買這間屋送給特朗普。

該公司地產經紀哈加尼(Misha Haghani)表示:

與一個有錢人用300萬購買(這間屋)相比,更可能是100萬愛特朗普的人各捐出3美元。

(It is more likely that one million people who love Trump would each give three dollars, rather than a wealthy buyer giving three million.)