  • 22°C
香港時間 : 20201210日 (四) 20:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美地產公司奇招放售特朗普童年舊居 叫侵粉眾籌送禮

環球社會熱點 19:27 2020/12/10

分享：

房地產公司於網上發起眾籌，呼籲特朗普粉絲合資買下特朗普舊居送給特朗普作禮物。

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為候任美國總統。但美國總統特朗普仍未認輸，外界則關注特朗普一家會否重返紐約。特朗普於紐約的童年舊居，目前正以300萬美元（約2,340萬港元）的價格放售。房地產公司竟於網上發起眾籌，呼籲特朗普粉絲合資買下特朗普舊居，送給特朗普作禮物。

【美國大選】梅拉尼婭想回家？美媒稱已準備搬離白宮 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）童年的舊居，位於紐約皇后區的Jamaica Estates社區，屬於五房四套的間隔。據悉，特朗普自出生後於這間屋一直居住到4歲，才前往鄰近另一間豪宅。

這間屋自2016年以來，已經被轉售兩次。美國宏業地產公司（Paramount Realty agency）以300萬美元的價格放售，但一直未能成功出售。

該公司周二（8日）起於GoFundMe網站發起眾籌，呼籲特朗普的支持者籌300萬美元，購買這間屋送給特朗普。

【美國大選】於拜登就職日搶鏡？特朗普據報隆重「退場」【下一頁】

該公司地產經紀哈加尼（Misha Haghani）表示：

與一個有錢人用300萬購買（這間屋）相比，更可能是100萬愛特朗普的人各捐出3美元。

（It is more likely that one million people who love Trump would each give three dollars, rather than a wealthy buyer giving three million.）

哈加尼認為這間屋本身的價值超過100萬美元（約780萬港元），指出這間屋是特朗普兒時的舊居，因此擁有獨特的無形價值。

但一眾特朗普支持者似乎對他的説法並不受落，截至本港周四（10日）僅有11人參與眾籌，合共捐款130美元，遠遠未達到300萬美元的目標。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國大選】特朗普要求最高法院 判搖擺州數百萬票無效
今日
【美國大選】特朗普要求最高法院 判搖擺州數百萬票無效
【美國大選】梅拉尼婭想回家？美媒稱已準備搬離白宮
今日
【美國大選】梅拉尼婭想回家？美媒稱已準備搬離白宮
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
今日
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】拜登兒子亨特被調查稅務 據報涉中國業務
今日
【美國大選】拜登兒子亨特被調查稅務 據報涉中國業務
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
2020/12/09
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
政治 特朗普 紐約 總統大選 美國 白宮

上一篇文章

【新加坡疫情】郵輪乘客離船檢測3次 證實並無染疫

下一篇文章

【日本疫情】日本單日增逾2820宗確診 創紀錄新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【美國大選】共和黨全投反對 總統就職委員會拒承認拜登當選
【美國大選結果】19州入稟阻拜登當選 拜登兒子亨特被查稅務（不斷更新）
【美國大選結果】19州入稟阻拜登當選 拜登兒子亨特被查稅務（不斷更新）
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
【美國大選】18州響應德州入稟 控4大搖擺州選舉違憲
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月10日 時間19:00）
【輝瑞疫苗】英國建議過敏人士不要接種 美國測試者曾有強烈副作用
【輝瑞疫苗】英國建議過敏人士不要接種 美國測試者曾有強烈副作用
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎
英國威廉王子被爆秘密抗癌 早前被指患新冠肺炎