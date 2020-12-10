美地產公司奇招放售特朗普童年舊居 叫侵粉眾籌送禮

▲ 房地產公司於網上發起眾籌，呼籲特朗普粉絲合資買下特朗普舊居送給特朗普作禮物。

美國大選結果幾乎塵埃落定，拜登成為候任美國總統。但美國總統特朗普仍未認輸，外界則關注特朗普一家會否重返紐約。特朗普於紐約的童年舊居，目前正以300萬美元（約2,340萬港元）的價格放售。房地產公司竟於網上發起眾籌，呼籲特朗普粉絲合資買下特朗普舊居，送給特朗普作禮物。

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特朗普（Donald Trump）童年的舊居，位於紐約皇后區的Jamaica Estates社區，屬於五房四套的間隔。據悉，特朗普自出生後於這間屋一直居住到4歲，才前往鄰近另一間豪宅。

這間屋自2016年以來，已經被轉售兩次。美國宏業地產公司（Paramount Realty agency）以300萬美元的價格放售，但一直未能成功出售。

該公司周二（8日）起於GoFundMe網站發起眾籌，呼籲特朗普的支持者籌300萬美元，購買這間屋送給特朗普。

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該公司地產經紀哈加尼（Misha Haghani）表示：

與一個有錢人用300萬購買（這間屋）相比，更可能是100萬愛特朗普的人各捐出3美元。 （It is more likely that one million people who love Trump would each give three dollars, rather than a wealthy buyer giving three million.）

哈加尼認為這間屋本身的價值超過100萬美元（約780萬港元），指出這間屋是特朗普兒時的舊居，因此擁有獨特的無形價值。

但一眾特朗普支持者似乎對他的説法並不受落，截至本港周四（10日）僅有11人參與眾籌，合共捐款130美元，遠遠未達到300萬美元的目標。

責任編輯：鄭錦玲