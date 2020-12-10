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【新冠肺炎】張敬軒演唱會再有觀眾確診 至今累積5人

環球政經 19:54 2020/12/10

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新冠肺炎疫情還未受控，而且陸續出現不同感染群組。曾到過張敬軒演唱會的4名觀眾早前正式確診，令人擔憂出現「張敬軒群組」。今日（10日）再有一名曾到紅館觀賞歌手張敬軒演唱會的市民確診，至今累積至5人。

3確診患者11月28日曾到紅館 檔期為張敬軒演唱會：【下一頁

據悉最新感染者為一名11月29日坐黃閘的觀眾，而當中3確診者均為黃閘區的觀眾，讓當日坐在黃閘區的觀眾們人人自危。

【新冠肺炎】由下周四起生效 烏克蘭將列入高風險地區 抵港人士須供檢測報告：【下一頁

演唱會表演者合共284人，全部檢測結果為陰性，工作人員則共400多人，張竹君呼籲曾往演唱會人士留意身體狀況，她又指，由於個案比例不多，「有啲散，可能有少少傳播，但未見大爆發，暫時睇住先。」

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責任編輯：翁嘉陽

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